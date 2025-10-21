Коалицията решава променя ли се формулата на властта. От рано сутринта Съветът за съвместно управление заседава.

След като миналата седмица правителството не се събра нито веднъж, сега в Министерския съвет премиерът е свикал кабинета.

Очаква се да стане ясно ще има ли министерски рокади или нови назначения по втория ешалон на властта. Както и ще има ли промяна за председателя на парламента.

Още в 08:00 ч. сутринта започна Съветът за съвместно управление. В него участват партньорите във властта – ГЕРБ, ИТН и БСП.

Предстои да се реши дали ще се преформатира властта и дали „ДПС-Ново начало“ ще стане част от управляващия механизъм.

Припомняме, че вчера Делян Пеевски каза, че подкрепя кабинета при всички условия, както и че за него е важно той да има пълен мандат.

А от сутринта в сградата на Народното събрание влязоха представители на ГЕРБ, както и представител на „ДПС-Ново начало“ – Хамид Хамид. Никой обаче не пожела да коментира какъв ще е изходът в ситуацията.

Чуйте обаче реплики, които казаха на влизане в парламента пред журналисти:

