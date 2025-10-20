Започват разговорите за преформатиране на управлението у нас. Искане за това беше направено миналата седмица от лидера на най-голямата парламентарна група - Бойко Борисов.

Очакванията бяха днес да има среща на всички партньори в управлението, именно ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ". Тези три партии трябваше да решат дали и как Делян Пеевски да влезе във властта. Рано сутринта обаче Делян Пеевски изпрати позиция до медиите, от която става ясно, че той вече е провел среща тази сутрин с премиера Росен Желязков.

"Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки. За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България", се казва още в съобщението на лидера на ДСБ - Ново начало.

Очакванията са партията на Делян Пеевски да получи места във властта, но те да са на заместник-министри и в ръководството на парламентарните комисии.

Преди малко стана ясно, че най-вероятно съвета за местно управление няма да се проведе днес, а утре, поради отсъствието на част от партньорите от БСП, които са част от този съвет. Утре се очаква да има заседание на Министерски съвет, така че развръзката на политическата интрига се очаква в утрешния ден.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK