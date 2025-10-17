Бюджет 2026-та: По-малко от 48 часа остават до решаване на ключови въпроси във властта (ОБЗОР)

След малко повече от 48 часа, премиерът Росен Желязков ще проведе среща с партньорите във властта от БСП и Има такъв народ, с които ще обсъди как да бъде осигурено стабилно мнозинство в парламента за ключови въпроси като приемането на Бюджет 2026-та.

Заявката на лидера на ГЕРБ - Бойко Борисов, днес беше, че "ДПС-Ново начало" влиза в управлението, само ако БСП и ИТН се съгласят.

Структурите на ГЕРБ по места са се отчели пред лидера им:

"Партията не иска избори", заяви Борисов.

Отчета разпореди Бойко Борисов, след разгрома на партията на изборите в Пазаржик.

"Изборите в Пазарджик са лакмус за това, че коалицията има нужда от сериозен разговор. Този разговор беше започнат от нас. Както онзи ден каза лидера на партията - гърбът му е широк и много хора се пързалят по него и това е така. ГЕРБ отнася и отговорността и понася загубата на доверие особено в ключови области", заяви премиерът Росен Желязков.

Премиерът също е на мнение, че не е време за избори , но обясни, че за важните решения правителството не може да разчита на плаващи мнозинства в парламента.

"Ние имахме подкрепата на АПС, получихме тази на ДПС-НН, за което благодаря, но се нуждаем от стабилно парламентарно мнизинство с много ясен ангажимент за това че политиките и задачите ще се ползват не еднократно, а за дълъг политически период", заяви още премиерът.

Лидерът на ГЕРБ обясни, че след заявакта му за преформатиране на управлението е очаквал предложение от Продължваме промянта и Деморкатична България, но такво не е дошло.

"Единственият, който твърдо застана и каза аз подкрепям това правителство беше Пеевски и Ново начало. Аз от 20 години познавам Делян Пеевски знам на кво мога да разичтам и знам, че като му кажа нещо той се съобразява и знам че като ме помоли той нещо аз го изпълнявам", заяви Борисов.

Борисов е категоричен, че ДПС-Ново начало ще влезе в управлението, само ако партньорите от БСП и Има такъв народ се съгласят.

"Моето предложение е такова. Поемам цялата тежест върху мен. Ако не можем, ако са против, ако не искат или искат да излезе че само ГЕРБ го правят, аз съм против тогава! Ако ИТН и БСП са ОК, каните и говорите, ако не са Ок, само ние няма да го правим. Това ми е предложението", заяви Борисов.

Борисов се обърна и към вътрешния министър Даниел Митов: Аз днес щях да ти поискам оставката , но директора в Пазарджик си е подал оставката, спаси кожата.

След срещата в централта Митов обясни, че оствакта му не е на дневен ред.

"Ясно е че след изборите в Пазарджик трябваше да се направи тая смяна, назначена е проверка.Вв премиера е химикалката по въпроса за смяната на министри", заяви Даниел Митов.

Разговорите за формата на управленеито ще бъдат в понеделник.

Ето и как останалите партии гледат на идеята ДПС-Ново начало да влезе във властта:

След изявленията на Бойко Борисов и Росен Желязков останалите две партии, които официално подкрепят правителството – БСП и "Има такъв народ" запазиха мълчание. Докато все още темата за оставки на министри беше на масата, лидерът на БСП Атанас Зафиром беше склонен да ги обсъжда: "Склонни сме да сменим всички, стига да получим достатъчна аргументация".

Според опозицията обаче видя официална покана към ДПС-Ново начало да станат част от властта. Но не коментираха конкретни кадрови промени.

"Заедно с БСП и "Има такъв народ", които са изцяло под контрола на Делян Пеевски, ни очаква управление с водач Делян Пеевски през следващите години", заяви Ивайло Мирчев.

Николай Денков от "Продължаваме промяната" акцентира върху изказването на Борисов, че познавал Делян Пеевски от 20 години.

След 20 години партньорство между голямото Д и малкото б явно е дошло времето за общо правителство - официален кабинет по Магнитски, с всички "екстри".

Коментар във фейсбук направи и председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов: "Днес Пеевски пенсионира Борисов. Бойко Борисов вече е господин Никой".

По-рано през деня в кулоарите на Народното събрание Делян Пеевски заяви, че не смята, че ще има предсрочен вот.

"Избори няма да има, това съм го казал много отдавна. Едно мога да кажа на чичо Румен, да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя", заяви Пеевски.

Днес "АПС", "МЕЧ" и "Величие" също не коментираха евентуалното преформатирането на кабинета.