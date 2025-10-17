„Важно е да разсеем една от лъжите. Ние не сме били готови, не сме протягали ръка, за да влезем в управление. Нашето условие беше Пеевски да бъде вън от институциите и да не се докосва до управлението на страната. Борисов се уплаши, избра да управлява с Пеевски“. Това каза съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев по време на пресконференция.

Той коментира „преформатирането“ на управляващата коалиция, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че предстои разговор с ДПС-НН за влизане във властта.

Бойко Борисов : Трябва да проведем среща с ДПС – Ново начало, с Пеевски трябва да се говори в очите БСП и ИТН пак се скриха – ГЕРБ да каже. Искат аз да кажа, че каним „Новото начало“, после да кажат – Борисов ги покани, обясни председателят на ГЕРБ Бойко Борисов : Трябва да проведем среща с ДПС – Ново начало, с Пеевски трябва да се говори в очите" />

„Борисов призна, че се познават от 20 години и изпълнява повелите на Пеевски да влезе в подобна коалиция. Заедно с БСП и ИТН, които са изцяло под контрола на Пеевски, ни очаква управление с водач Делян Пеевски и ДПС – Ново начало в следващите години“, обясни той.

„Отстраняването на шефа на ОДМВР-Пазарджик е само компенсация, че за пореден път Борисов не можа да вземе главата на вътрешния министър, след като установи, че той обслужва изцяло Делян Пеевски“, добави Мирчев.

„Липсата на кворум в Народното събрание е показател, че Борисов се гърчи пред Пеевски и невъзможността да се отскубне, да отиде на избори и ГЕРБ да не бъде погълната от Делян Пеевски. В SMS му написах, че Пеевски го изяде. Днес Борисов сам си призна, че Пеевски го изяде“, каза още съпредседателят на „Да, България“.

