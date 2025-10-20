Утре съветът за съвместно управление ще реши - ще бъде ли преформатирана властта и влиза ли "ДПС-Ново начало" в управлението, както и по каква формула.

Неофициално се твърди, че това ще стане на ниво председатели на парламентарни комисии и заместник министри.

Самият Пеевски днес обяви, че е разговарял с премиера, а важното за него е пълният мандат на кабинета.

"Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки. За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението. Ние винаги ще бъдем прогнозируем и ясен партньор в изпълнението на тази мисия", заяви Пеевски.

"Аз на практика изпълнявам програма, която съм приел и смятам, че е правилна и ще доведе до позитивни резултати. Ако тази програма продължи, не виждам причина да не продължа и аз", допълни той.

