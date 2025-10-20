ПГ на „ДПС-Ново начало“ поиска от министъра на финансите Теменужка Петкова да се осигури пари за закупуване на автомобили на президентската администрация. От партията се обосновават, че искането им е във връзка с приетите от Народно събрание изменения в Закона за Националната служба за охрана, според които президентската институция остана без автопарк.

Според политическата сила средствата могат да се осигурят с постановление на Министерски съвет.

„До този момент служителите на администрацията на президента бяха единствената държавна администрация, която използваха автомобилите на Националната служба за охрана (НСО). Президентската администрация трябва да разполага със собствен автопарк, както всички държавни институции, независимо от това кой е заемащият длъжността президент, защото е важна институцията, не персоната, която я представлява в определен отрязък от време“, се посочва в съобщението.

„Съветниците и секретари на Радев не са по-привилегировани от чиновниците и служителите в министерствата, агенциите и пр. държавни структури, и те трябва да бъдат обслужвани от автопарк на институцията, каквато е общата практика.

Евтините ПР-номера на Радев да се вози в колата на съпругата си създават трудности и напрежение за служителите от НСО и МВР, струват скъпо - тъй като за сигурността му е впрегнат огромен човешки и технически ресурс, заради неспециализираните автомобили и разходки - демонстрации, компрометират авторитета на президентската институция и на държавата, а „опаковането“ на това действие като акт на съпричастност към служителите е откровена демагогия и лицемерие.

Но така или иначе, Радев си отива и по Конституция повече няма право да заема този пост, но институцията остава и тя трябва да има възможност да работи с пълен капацитет и авторитет, както се полага в европейска държава“, пише още в мотивите на „ДПС-Ново начало“.

