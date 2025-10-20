Втори ден от визитата на президента на Унгария у нас по покана на държавния глава Румен Радев. Двамата отдадоха почит на Паметника на незнайния войн и положиха цветя пред паметната плоча на българо-унгарското приятелство.

Държавният глава дойде на официалното посрещане с личния си автомобил, но беше ескортиран от служители на НСО. Toй втори ден не използва служебен автомобил след измененията на закона от миналата седмица. Двамата президенти останаха на четири очи в продължение на един час и отбелязаха напредъка на отношенията на двете държави в областта на икономиката и енергетиката.

„Благодаря на Унгария за опазването на българската военна памет, българските военни гробища от Втората световна война. Да благодаря за и за подкрепата на Унгария за нашето членство в Шенген, бяхме приети по време на унгарското председателство и от години имаме ползотворно сътрудничество в борбата с трансграничната престъпност, нелегалната миграция и опазването на границите на ЕС“, каза президентът Румен Радев.

