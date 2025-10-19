"Нека дойде понеделник, виждате, че нещата се менят с часове". С тези думи президентът Румен Радев коментира утрешната среща на коалиционния съвет, свикан от премиера Росен Желязков.

Радев посрещна в Смолян унгарския си колега Тамаш Шуйок, возейки се в цивилна кола, вместо в бронирана лимузина на НСО.

Преди дни държавният глава обяви, че е солидарен със служителите в администрацията му, на които парламентът отне правото да ползват колите на службата.

Той е първият държавен глава, в най-новата история на България, който се придвижва с личен автомобил за служебни цели.

Попитан как ще обясни на унгарския си колега защо използва личен автомобил при такава важна визита, Радев отговори: „С него сме в чудесни приятелски отношения. Той разбира всичко. Много неща, които се случват тук, са ясни на унгарската страна”.

