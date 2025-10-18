Мисията на военните медици, положили клетва като защитници на Родината и Хипократовата клетва, е благородна и общественозначима и с нея те поемат двойна отговорност – на български офицер и военен лекар. Това заяви президентът Румен Радев във Военномедицинската академия по време на тържествена церемония, на която 18 младежи и девойки от третия випуск военни лекари получиха първите си офицерски пагони.

В рамките на събитието курсантите от випуск-2025 „Сливнишко-Драгомански“ – специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ бяха произведени в офицерско звание „лейтенант“. Президентът Радев връчи дипломата и пагоните на курсанта първенец Антония Пушкарова.

„Отговорността ви оттук нататък ще се измерва със здравето и живота на военнослужещите и с вашата преданост към Родината“, обърна се държавният глава към випускниците и ги призова да бъдат до българските военнослужещи в трудните за тях моменти. „Проявявайте хладнокръвие и висок професионализъм в моменти на най-трудни изпитания, бъдете пример за военна етика и дисциплина и запазете висока работоспособност, независимо от всички обстоятелства“, посочи още президентът.

Държавният глава открои далновидността на ръководствата на ВМА, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” и МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ преди осем години за създаването на програмата за обучение на военни медици. По думите на президента това е стратегическа инициатива за развитието на страната ни като модерна държава с амбиция да отстоява своята национална сигурност.

Снимка: Президентство на Република България

Върховният главнокомандващ изрази признателност към ръководствата на учебните заведения и техните преподаватели за иновативното обучение, модерната инфраструктура и възпитанието на курсантите в дух на професионализъм, родолюбие и уважение към традициите, всеотдайност и отговорност. Румен Радев се обърна с думи на благодарност и към родителите и близките за подкрепата към випускниците по време на дългото и напрегнато обучение.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK