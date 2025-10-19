Утре продължават разговорите между управляващите как ще продължи управлението на държавата - със или без Пеевски.

Във вторник - два дни след изборите в Пазарджик, лидерът на партията-мандатоносител Бойко Борисов даде заявка за преформатиране на властта. Това се случи в монолог, излъчван на живо в социалните мрежи. В петък вече картината беше различна.

Ако във вторник Борисов разклати "дървото на кабинета", защо от него не започнаха да падат министри?

„Защото, вероятно, не зависи много вече от Борисов. И защото - ако въобще имаше замисъл в това и ако въобще има някакъв смисъл в това, тук става дума за самия Борисов, а не за кабинета. Ако аз съм на мястото на Борисов и „наритам“ толкова сериозно партньорите си, поставя под съмнение всички назначения, изложа партията си, донякъде и себе си – ще искам нещо. Ако бях на мястото на Борисов, сега бих поискал да съм премиер - срещу някаква форма на влизане на „Новото начало“ във властта“.

Това коментира в „120 минути“ политологът Първан Симеонов.

„Това би изглеждало като добра сделка, защото „Новото начало“ така и така, влиза. То, вероятно, е влязло през задния вход в ГЕРБ много отдавна. И Борисов знае това. То расте - и Борисов знае това. Затова толкова емоционално и даже нездраво реагира“, посочи той.

„Защо Борисов да не опита да е премиер сега - при положение, че очевидно го иска и в името на рекорда, и в името на историята, в името на знам ли аз какво - тогава би имало смисъл. А ако не стане това - аз не виждам какъв въобще беше смисълът на тази сцена. И ми се струва, че с тези движения Борисов потъна още повече, заедно с партията си. А ако поиска това, както се видя, партньорите му могат да се съгласят. Струва ми се, че те са готови на всичко“, коментира политологът.

„Аз мисля, че все още не сме стигнали до решаващата фаза на това последно действие. Влизането на „ДПС-Ново начало“ в това правителство, официално в изпълнителната власт, не е безпроблемно. Не е безпроблемно, защото лидерът, господин Певски, все пак е санкциониран за корупция. И мисля, че в този времеви прозорец, по-настоящем, има много внимателно следене на реакциите - особено на нашите партньори“, посочи социологът Добромир Живков.

„И тази реакция, или тези реакции, ще определят в някаква степен и ще повлияят на това как точно ще се случи влизането на „Ново начало“ в това управление. То е пределно ясно", посочи той.

По думите на Първан Симеонов е напълно възможно да се случат някакви преформатирания, но "ако въобще има някаква логика Борисов нещо да осребри, то това е да пробва да бъде премиер."

Според него след изборите в Пазарджик и на национално ниво прагматичният вот - занаятчийски, зависим, купен, ще започне да се ориентира към "ДПС-Ново начало".

"Във вторник мисля, че беше официализиран финалният етап на модела "Борисов". Ние вече влизаме в следващия етап - Делян Пеевски ли ще бъде, "Новото начало" ли ще бъде, той е по-различен, но е доразвитие на модела, който имаме до момента", отбеляза Добромир Живков.

"Ние сме на абсолютно на нов етап и този етап е вече официално обявен", допълни той.

Според Първан Симеонов ИТН винаги са готови на "красиви жестове", а ако изборите са по-нататък, то това би било по-добре за Румен Радев.

Добромир Живков отбеляза, че не е изключено сблъсъкът оттук нататък да бъде между Пеевски и Радев.

"Ние тук сякаш се движим към една държава, една държавност, която иска да придобие абсолютно всичко в изпълнителната власт в дадения момент и това да бъде подчинено на едни определени цели", посочи той.

"Нека да си дадем сметка, че това препраща към едни времена, които са минали преди 70 години", допълни социологът.

Какво още коментираха анализаторите в студиото - чуйте във видеото.

