Резултатите от местния вот доведоха до цяла седмица блокада на работата на парламента и вероятно предстояща нова конфигурация на властта.

Румен Димитров е водач на листата за общински съветници на партия "Свобода" в Пазарджик. Непозната в страната, но спечели трето място на извънредните избори за местния общински съвет.

„Нашата гражданска листа е съставена изцяло от хора, които познаваме проблемите на община Пазарджик и бихме могли и можем да дадем решения за тяхното разрешаване“, коментира той.

Колко представителни са изборите в Пазарджик за политическите нагласи в страната, след като първата политическа сила в настоящия парламент ГЕРБ стана шеста там, а ДПС спечели първо място, без да има нито един общински съветник досега?

„Ами, мисля, че това, което се случи в Пазарджик, всъщност е отражение на политическите процеси в цялата страна“, коментира Петър Куленски – кмет на община Пазарджик.

Цели 14 партии вкараха общински съветници в Пазарджик, 8 от тях са извънпарламентарни. Някои като "Свобода" – с резултат, по-голям от всяка една от управляващите държавата - ГЕРБ, БСП и ИТН.

ДПС е първа със 17,13%. Как и къде партията на Делян Пеевски постигна тези резултати? Селата около Пазарджик представляват почти половината население на общината. В някои от тях ДПС печели над половината от гласовете. Толкова убедително в същите села досега печелеха хората на бившия кмет Тодор Попов, кандидат на ГЕРБ на последните избори - загубил балотажа от настоящия кмет Петър Куленски от „Продължаваме промяната“.

В село Юнаците ДПС има почти 50%. През 2023 година с подобен категоричен резултат тук са подкрепили листата за общински съветници на бившия кмет и бивш кандидат на ГЕРБ Тодор Попов.

Прави впечатление, че избирателите в това село масово са слагали преференция в листата на ДПС като повечето са посочили 19-ия.

Резултатите в село Алеко Константиново – 70% за ДПС. Отново село, където преди 2 години със 71% спечели кандидатът за кмет Тодор Попов, издигнат от местна коалиция и подкрепен от ГЕРБ.

Голяма част от хората в Алеко Константиново са гласували с преференция - за 9-ия в листата Анета Попова, която в крайна сметка печели респектиращите 1176 преференции и измества първия в листата на ДПС.

ДПС е първа и в секциите в училище "Димитър Гачев" в ромския квартал "Изток", където печели в конкуренция с ромската формация "Общество за нова България". Но малката местна партия не влиза в общинския съвет. Досега единственият ѝ съветник Искро Бейков е подкрепял кмета в някои важни решения.

Активността в квартал “Изток” е изключително ниска. Например в една от 4-те секции в училище Димитър Гачев, от 736 избиратели по списък са гласували едва 81 - 11 % активност. ДПС е първо, но това са едва 27 гласа. Секциите са общо четири и всички с подобна супер ниска активност.

Затова големият резултат на движението не може да се обясни с вота в махалата на Пазарджик.

„Нашият анализ показва, когато вкарвахме резултатите от секциите, понеже стоях и гледах какво идва - отвсякъде имат. Отвсякъде, значи има секции в град Пазарджик, в които ДПС е първа политическа сила. В самия град, който не е центърът. Досега ДПС никога не е имала на 99% хора, които са от българския етнос. В момента моят анализ показва, че от 41 човека кандидатите за общински съветниците имат двама представители, които са на малцинството. Останалите са хора, които има - така виждам аз поне - хора, които работят - адвокати, лекари, хора, които работят в определен частен бизнес“, коментира Румен Димитров от „Свобода“.

Йордан Мицикулев е местният координатор на партия „Величие“. И тя вкарва един общински съветник, а нейните активисти бяха в основата на акции за разобличаване на купувачи на гласове.

„Имаме сигнали за това, че са купували гласове през казина, през бързи кредити, директно, през фирми, институции, които няма как да бъдат заловени. Ние ги снимахме с дрон как купуват гласове. Те обикаляха с листове, виждат се на снимките с дрон, всичко предстои да бъде дадено от прокуратурата“, посочи той.

„Вижда се как пишат, идват при тях хора, дават си някакви неща, минават коли и на практика, наши доброволци ги заградиха от всички страни излязоха с телефоните и започнаха да снимат. И това съответно много ги е притеснило тези хора, че са снимани. До момента, в който полицията ги задържа и не установи никакво престъпление, макар че то беше очевидно за абсолютно всички“, коментира Йордан Мицикулев.



Няколко дни след изборите директорът на полицията в Пазарджик подаде оставка. А на кметът на Пазарджик Петър Куленски от „Продължаваме промяната“ му предстои да работи в общински съвет с най-голяма група от ДПС – 8 съветници в 41 местния общински съвет. „Продължаваме промяната“ са втори и печелят шест места. Очаква се това да е основният политически разлом. На чия страна ще са останалите?

„Нека все пак да видим първите две сесии на общинския съвет. Мисля, че ще се проличат много неща, защото до края на годината предстои да се вземат някои изключително важни решения като, например, решения свързани с управлението на отпадъците, актуализация на бюджета. Така че още на тях, в рамките на месеците ноември и декември, ние също ще видим в каква посока ще поема общинският съвет, дали ще се взимат решения, които са важни за града, или ще се опита да се блокира работата на кмета и на общинската администрация“, коментира кметът Петър Куленски.

Очаква се опозиция на кмета на бъдат ДПС и формациите, съставени от бивши съюзници на бившия кмет Тодор Попов. Една от тези партии е именно „Свобода“. Нейният водач е пореден мандат.

„Отношенията ми с бившия кмет Тодор Попов - аз съм избиран пет пъти, това ми е шести път за общински съветник. В три от мандатите сме били заедно, последния бяхме заедно, но ние както общи неща, имаме и различия. И затова, може би, на тези избори, последните няколко години, различията взеха да стават повече и затова реших със съвсем гражданска организация да участваме на тези избори“, коментира Румен Димитров.

Димитров е един от най-големите критици на кмета на „Продължаваме промяната“, но дали ще бъде част от група, която заедно с ДПС ще спира политиките на Куленски?



„Не, по-скоро ние ще подкрепим всички добри предложения, които са в интерес на гражданите на община Пазарджик. За нас няма опозиция, няма управление. До момента кметът имаше комфорта да работи, да взима решенията в кметския кабинет, не в залата на общинския съвет, и да се узаконяват тези решения само с един мокър печат през общинския съвет с неговото мнозинство. Сега ще има по-голяма трудност и ще докараме дотам, че решенията да се вземат в залата на общинския съвет, а не извън него“, коментира Румен Димитров.



Предстои ли политическото противопоставяне да блокира работата на общината - ще започне да става ясно през седмицата.



„Към този момент аз няма как да го коментирам това нещо, тъй като ние не сме видели на практика какво е разпределението на силите в общинския съвет. Дали нашите решения ще намират подкрепа, или няма да намират подкрепа - предстои да видим другия четвъртък на 23 октомври“, коментира Петър Куленски.

„Областната управителка насрочи за тази дата първата сесия на общинския съвет, на която ще се закълнат новите общински съветници и ще се пристъпи към избор на председател на Общинския съвет, около който трябва да се сформира някакво мнозинство - също както в Народното събрание“, допълни още той.

За този репортаж потърсихме и поканихме за интервю и общинските структури на победителите от ДПС, както и на ГЕРБ, и на БСП. Разбира се - и бившия кмет Тодор Попов, както и повечето участвали в изборите партии.



Над 34 хиляди избиратели дадоха своя глас за местен парламент в Пазарджик, което според ЦИК е 35% избирателна активност.

А процентът е такъв, защото почти 97 000 са в списъците с право на глас. Но според официалното преброяване още през 2021 г. Община Пазарджик е имала 88 хиляди жители, без да се отчита продължаващия спад на населението през последните 4 години – 88 хиляди са били всички в община Пазарджик, включително децата.

А те нямат право да гласуват. Ако извадим и непълнолетните и вярваме на официалната статистика на НСИ, че в община Пазарджик няма повече от 88 хиляди, то реалната активност на тези избори е около 50%, а не 35%.

