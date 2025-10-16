Стачката на властта продължава. Втори ден парламентът е в неочаквана ваканция. Има заявка, че до понеделник ще е ясна новата формула на властта.

„Не дава очевидни отговори. Тя беше странно театрално представление. Създаде обаче политическа криза, която можем да разглеждаме на три слоя“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов за речта на Бойко Борисов.

„Най-повърхностният слой, е че това е спор между тримата премиери – Желязков, Борисов и Пеевски – кой да бъде всъщност премиер. Вторият слой на тази криза е това и което колегата Мирчев му изпрати със SMS като диагноза след разгрома на ГЕРБ в Пазарджик – че това, което му се случва в Пазарджик, е в резултат от страха на Борисов и отказа му да се включи в "санитарния кордон" срещу Пеевски и да го ограничи“, посочи Божанов.

По думите му в основата на системната политическа криза е това, че съдебната власт и службите са в ръцете на Пеевски.

"Политически решения се взимат по неполитически мотиви. Защото държейки съдебната власт, ВСС, главния прокурор, Пеевски може да направлява политическите процеси с наказателно-процесуални методи", коментира Божанов.

"В Пазарджик Пеевски показа на Борисов, че когато той не му осигури гласовете, а ги вземе за себе си или за някое друго прокси, тогава Борисов става шести", допълни той.

"Със сигурност ГЕРБ няма да са шести на следващите избори. Това трябва да сме наивни, за да го твърдим. Това, което виждаме по рискови секции, по косвени белези, говорим за контролиран вот, ако Пеевски прибере всичко, както направи в Пазарджик, не е ясно на колко процента ще паднат ГЕРБ", коментира Божанов.

"Социологията отчита исторически данни и няма как социологическото проучване да знае колко ще бъде контролираният вод, за това те компенсират с историческите данни", отбеляза още той.

Какво още каза Божидар Божанов - чуйте във видеото.

