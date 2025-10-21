Реакция за преформатирането на властта и от председателя на парламента. Наталия Киселова заяви, че от утре Народното събрание ще заработи нормално и ще има кворум.
„Това, което има да се казвам между партньорите в Съвета за съвместно управление, ще бъде казано“, посочи председателят на НС.
„Мисля, че още утре ще се покаже, че Народното събрание работи, въпросите от дневния ред са от значение. Бюджетът в следващите седмици и месеци е най-важен“, каза още киселова.
