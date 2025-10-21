Президентът Румен Радев: Управляващите са в парализа, институциите не работят

Според президента Румен Радев, част от институциите не функционират.

„Управляващите са в парализа и чакат санкционирания по Магнитски политик да ги уведоми дали ще ги бъде. Министерският съвет го е страх да заседава, Народното събрание го е страх да събере кворум, докато той не им разреши.



Президентът отново беше с личния си автомобил и обяви, че администрацията му ще продължи да си върши работата.

Според него има противоречие. В мотивите на закона, с който се отнемат колите на НСО, е записано, че нови разходи няма да има, а вчера е било внесено предложение за купуване на автомобили за Президентството.



"Обществена поръчка за нови коли няма да правя, защото тя ще е готова едва за следващата администрация и не искам да я ангажирам", допълни държавният глава.