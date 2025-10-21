dalivali.bg
След убийството в столичен мол: МВР се среща с управата на търговските центрове

След убийството в столичен мол: МВР се среща с управата на търговските центрове
Полша предупреди Путин да не използва въздушното ѝ пространство на път за срещата с Тръмп

Полша предупреди Путин да не използва въздушното ѝ пространство на път за срещата с Тръмп

Асоциация на прокурорите: Нападението над прокурор Иво Илиев е недопустимо и брутално нападение срещу държавността

Ще стигне ли Путин до Будапеща: Как руските официални лица летят в Европа в условията на санкции

21 години затвор за мъжа, прострелял премиера Фицо

Полша предупреди Путин да не преминава през въздушното ѝ пространство за срещата с Тръмп в Будапеща

Директорката на училището, в което дете беше намушкано с нож: Станало е на шега

За първи път Япония има жена премиер: Санае Такаичи - бивша тв водеща и почитателка на Маргарет Тачър

Бившият френски президент Никола Саркози вече е в затвора

Израел получи тялото на сержант, убит на 7 октомври 2023 г.
България

Президентът Румен Радев: Управляващите са в парализа, институциите не работят

Президентът отново беше с личния си автомобил и обяви, че администрацията му ще продължи да си върши работата

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:33 ч. 21.10.2025 г.

Според президента Румен Радев, част от институциите не функционират.

„Управляващите са в парализа и чакат санкционирания по Магнитски политик да ги уведоми дали ще ги бъде. Министерският съвет го е страх да заседава, Народното събрание го е страх да събере кворум, докато той не им разреши.

Президентът отново беше с личния си автомобил и обяви, че администрацията му ще продължи да си върши работата. 

Румен Радев: Процедурите за закупуване на оборудване по „Българската Коледа“ са по абсолютен ясен и прозрачен алгоритъм

Според него има противоречие. В мотивите на закона, с който се отнемат колите на НСО, е записано, че нови разходи няма да има, а вчера е било внесено предложение за купуване на автомобили за Президентството.

"Обществена поръчка за нови коли няма да правя, защото тя ще е готова едва за следващата администрация и не искам да я ангажирам", допълни държавният глава.

