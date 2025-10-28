БСП реши да остане в управляващата коалиция с ГЕРБ и „Има такъв народ“, след като Националният съвет на партията единодушно подкрепи предложението.

Темата коментира в предаването „Тази сутрин“ на bTV евродепутатът от Групата на социалистите и демократите и член на ръководството на БСП Кристиан Вигенин.

Социалистите се съгласиха Наталия Киселова от тяхната парламентарна група да бъде сменена като председател на Народното събрание от депутат от ГЕРБ.

БСП ще настоява ротацията на председателя на Народното събрание да бъде изрично вписана в коалиционното споразумение, за да се избегнат бъдещи конфликти. По думите на Вигенин, след година постът ще бъде предложен на ИТН, а в последната година – отново на БСП.

„Ако БСП се оттегли, това ще доведе до предсрочни избори и хаос. Но заедно с това трябва да прегледаме изпълнението на споразумението, с което влязохме в това управление“, уточни евродепутат.

Той добави, че социалистите очаква лидерите на партиите в управляващото мнозинство да проявят повече „отговорност, смирение и усещане за мярка“.

Според евродепутата в обществото се създава невярно впечатление, че Делян Пеевски контролира управлението на държавата.

„Да, с неговите гласове правителството има мнозинство, но нека всеки прояви повече скромност. Когато след негови изявления правителството взема решения, това създава погрешно усещане, че той командва държавата“, смята Вигенин.

Като пример за преразглеждане на коалиционното споразумение той даде липсата на напредък в реформата на съдебната власт: „Имаме десет точки в споразумението, свързани със съдебната реформа и борбата с корупцията, но почти нищо не е изпълнено. Време е да се заемем сериозно с това.“

Той посочи като проблем и непопълнените регулатори и органи със стари мандати, включително Висшия съдебен съвет.

Сред новите приоритети на партията е преход към по-справедлива данъчна система.

„Имаме конкретно решение на Националния съвет. Това не е търговия за постове, а сериозна политика. България върви в тази посока, дори МВФ я подкрепя“, посочи Вигенин.

В заключение Кристиан Вигенин заяви, че БСП няма да прави компромиси, ако се нарушат основните ѝ принципи: „Искаме прозрачно управление, без корупция, със силна социална политика и растящи доходи. Към момента няма основания да напускаме властта.“

