"Имаше спорове с месеци. Претенцията на ГЕРБ за председателския пост започна още със сформирането на правителството от януари месец. Всеки месец сме водили тежки дебати по тази тема - всеки месец ГЕРБ поставяха темата за махане на Киселова от председателското място.

Тепърва утре имаме съвет за управление, разговорите продължават", коментира Драгомир Стойнев председател на БСП по повод ротацията на председателя на НС.

"Сега се съгласихме на предложението на ГЕРБ за ротация на председателското място на Народното събрание, защото в крайна сметка идеята да стане от трите политически сили се роди в последните дни, което е и наистина възможно - и трите партии от коалицията да се редуват в управлението и на четвъртата година Киселова отново да е шеф на парламента", заяви Стойнев.

Той твърди, че от парламентарната група на ИТН идва идеята за ротационно председателство.

"ИТН предложиха ротацията - ние се съгласихме. Не виждам никаква драма - това е един организационен проблем, който трябва да бъде решен, защото бе създадено напрежение", посочи Стойнев.

Стойнев добави още, че напрежението е дошло от ГЕРБ, които държали на председателското място, имайки предвид, че те са с повече депутати в парламента.

"Ние в разговори извън медиите защитихме Киселова, защото тя е един добър председател на Народното събрание. Тя показа и че е държавник, в най-трудните моменти, тя взе най-важните въпроси, особено по отношение на еврото. Понякога не постовете са важни, важни са политиките", заяви председателят на БСП.

По повод изявлението на Борисов, след като се оказаха шести на изборите в Пазарджик, Стойнев коментира, че това е било груба грешка на Борисов - "Той самият осъзнава, че е прекалил. И повече това няма да се повтори. Не трябва да се поддаваме на емоции, особено в такава политическа несигурност", каза Стойнев.

По отношение на министерствата на концесии, за които Борисов говори в речта си, председателят на БСП заяви, че няма такова нещо. "Аз не си говоря всеки ден с Борисов, но мога да гарантирам, че няма такова нещо".

По темата за бюджета, Стойнев коментира: "Когато се появи Теменужка Петкова, когато го представи официално, ще видите, че в крайна сметка няма да има намаление на доходите, доходите ще бъдат увеличени над инфлацията. БСП винаги е настоявала да се покрие дупката в държавното обществено осигуряване, което се финансира от данъците".

Стойнев обеще, че през 2027-ма година ще предложат един сериозен дебат в обществото за промяна на данъчната система: "Не е нормално един човек, който взима 2500 лева неговата натовареност от данъци и осигуровки да бъде 60%, а някой, който взима 8000 лв. неговата натовареност да е 20%".

