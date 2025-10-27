„Най-важният за мен политически въпрос е изявлението на господин Бойко Борисов, който говореше за министерство на концесия, за кръгове и кръгчета. И после не каза къде са концесиите, къде са кръговете, къде са кръгчетата – все едно нищо не е било“.

Това коментира в „Тази сутрин“ депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров.

„Най-важният политически въпрос. Представете си това да беше станало във Франция и в Германия - да излезе този, който представлява най-голямата парламентарна група и да каже „в нашето правителство има концесии, кръкчета и кръгове.“ Това ще бъде страшен скандал. Тук все едно нищо не е било и тия хора си продължават постарому“, посочи той.

„Борисов дължи отговор на цялото общество - точно кои са концесионерите на тия концесии, кои са точно кръговете, кои са кръгчетата“, отбеляза Мартин Димитров.

Той заяви, че се притеснява, че навсякъде е така.

По думите му това правителство не се справя и нищо, което то прави като политически промени, няма как да бъде подкрепено.

„Тези хора взимат 17 милиарда лева заеми. Понеже на хората 17 милиарда им звучи като едно огромно число - това е близо 500 милиона лева заеми сяка седмица. Това никога не се е случвало в България. Никога“, заяви Мартин Димитров.

„И няма обяснение, защото дефицитът, плюс рефинансирането на страр дълг е 12 милиарда лева. Всичко отгоре вече е ненормално и опасно. И виждаме какво стана с Румъния. Румъния имаше добри години на растеж, развитие, давахме ги като положителен пример. В един момент направиха сериозни дефицити, дългове и виждате докъде се докараха – до вдигане на данъците, до инфлация, до намаление на доходите. Преди това - Гърция. Това правителство води България по този много опасен път“, заяви депутатът от ПП-ДБ.

По думите му дефицитът по времето на Николай Денков е бил 2%.

Какво още коментира Мартин Димитров - чуйте във видеото.

