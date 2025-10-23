Те са конкуренти, имат какво да делят – хегемонията на българската политическа сцена. Това видя психиатърът д-р Николай Михайлов в снимката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и председателя на ДПС Делян Пеевски след края на преговорите между двете партии. Според бившия депутат има иронична нотка в изражението на Пеевски, а Борисов стои по-скептичен.

„Той знае дълбоката си тайна, която е и публична, защото всички знаят, че той се е устремил към една заветна цел - да се означи и формално като първия човек на политическата сцена. Борисов е разположен много драматично, той е между г-н Желязков и г-н Пеевски. Той желае да е на мястото на Желязков, защото смята, че то му принадлежи по природа. От другата страна е г-н Пеевски, който не дава това да се случи“, коментира Михайлов.

Снимка: Facebook/ДПС Пресцентър

Психиатърът коментира, че лидерът на ДПС напредва на политическата сцена и увеличава електоралната си подкрепа.

„Това е кражба на клиентела от ГЕРБ и други партии. Всичко това се разиграва на фона на една институционална окупация. Властта принадлежи на г-н Пеевски, такава е мълвата. Има основание да се мисли, че той е напреднал в институционалното завладяване, особено на ключови институции в сферата на сигурността и правораздаването. Това означава олигархализация от криминален тип“, допълни Михайлов.

Бившият политик посочи, че опозицията вижда проблема, но няма сила да го преодолее: „Може само да се надяваме, че този бюджет може да произведе протестен вот и бунт за публична власт. Населението се научи да е апатично, да не вярва и да щади себе си от разочарования“.

Снимка: Facebook/ДПС Пресцентър

Михайлов посочи, че Борисов има зависимости от Пеевски: „Тези хора произхождат от терена на зависимостите и имат тайни да покриват. Поради тази причина те толкова ревниво се пазят. Сега, горко му на г-н Желязков, защото той е виновникът“.

Относно останалите партии в коалицията, ИТН и БСП, психиатърът каза: „Те са в жалка позиция. БСП е жалка картина, това не е лява партия, това са шепа хора – корабокрушенци. Те са готови на всичко, за да останат до последно в това управление. Те са във фалит. ИТН преживя няколко травми, особено покрай Тошко Йорданов. Той беше сериозно лице, но сега го няма, защото, предполагам, че се засрами“.

Целия разговор с психиатъра д-р Николай Михайлов вижте във видеото!

