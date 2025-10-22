Формулата на властта остава непроменена. Това е изводът след срещата между Бойко Борисов и Делян Пеевски в Народното събрание. Министерски рокади не се очакват.

Денят започна със среща на ГЕРБ с „ДПС-Ново начало“, при закрити врата и с тази снимка, която показва участниците и отсъствието на коалиционните партньори.

Снимка: bTV

„ДПС-Ново начало“ ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството. Двете парламентарни групи се обединиха около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа“, обявиха от ГЕРБ във Фейсбук профила си.

„ДПС-Ново начало“ обявиха, че отказват да участват в изпълнителната власт.

„Така, дойдоха, разговаряхме, без да искат нищо, ще подкрепят правителството, така както ви казах и предишният път. Ние до тази сутрин нямахме мнозинство. И се наложи отново да лидираме процеса. И трябваше аз отново да застана с Делян и да се разберем за мнозинство. Всичко върху мене. Поех ли цялата отговорност - поех“, заяви Бойко Борисов.

Последва и отговорът на опозицията.

„Борисов се пенсионира, той да отиде да се снима във фотостудиото, ГЕРБ и ДПС вече са една партия, Пеевски вече еднолично управлява България. Борисов беше пенсиониран, оттук нататък управлява Пеевски“, каза Ивайло Мирчев.

„Видях последното прессъобщение - две партии една цел. БКП и БЗНС, като БКП говореше от името на БЗНС. Тука вече имаме две партии един човек. ГЕРБ капитулира пред Пеевски“, категоричен беше Костадин Костадинов.

„Той беше отвлечен и днес се появи с, както той го нарича, Делян. За мен беше ясно, че ще му свият перките и ще го върнат като жертва на домашно насилие“, коментира Радостин Василев.

Делян Пеевски днес не коментира. А Борисов потвърди, че настояват за ротация на поста председател на парламента. Предложението на ГЕРБ ще е за Рая Назарян. Опозицията се обяви против. Според по-голямата част от партиите е необходима само оставката на Наталия Киселова.

