Оттук нататък Делян Пеевски управлява България. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

Мирчев коментира думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за котката.

„Чух преди малко Борисов да говори за някакви котки и кой къде се е гушил. Стратегическите решения при Борисов се взимат в зайчарника, там, където той си плющи белота. А сега сериозно. Докато „Титаник“ потъва, капитаните дори не смеят вече да преподреждат дивана“, заяви Мирчев.

Той заяви, че Бойко Борисов е приключил и Пеевски взема решенията.

„Бях му написал в един SMS, че страхът му да вкара Пеевски в санитарния кордон всъщност доведе до тази катастрофа за ГЕРБ. ГЕРБ и “ДПС-Ново начало” са една партия. Оттук нататък Пеевски еднолично управлява България и ние ще се противопоставим най-силно на това“, добави Мирчев.

Той заяви, че имат план „Отпор“ и ще го следват.

Другият съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов обясни, че са внесли изменения в Закона за съдебната власт, за да се променят правилата.

„Призоваваме да преминем към избор на нов ВСС, защото това е единственият начин Пеевски да бъде изваден от съдебната власт, което е в основата на системността на политическа криза“, уточни Божанов.

Асен Василев: Най-важната задача днес е да се приеме законопроектът за заплащането на младите медици

„Най-важната работа, която има да свърши парламентът за днес, е в здравна комисия да се приеме на второ четене законопроектът за заплащането на младите медици, медицинските сестри, акушерките, така че да сме сигурни, че България ще има истинско здравеопазване“.

Това заяви пред журналисти лидерът на „Продължаваме промяната" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Асен Василев.

На заседание на парламентарната комисия по здравеопазване днес е предвидена точка единствена – второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.

Миналата седмица такова нямаше заради удължаване на пленарното заседание.

Радостин Василев: Бойко Борисов беше отвлечен

„Бойко Борисов беше отвлечен и днес се появи в 8:30 часа - както той го нарича – „с Делян“. Те си говорят на малко име, връзката им е много емоционална и близка и виждате, че имаме официално коалиция ГЕРБ-ДПС, в която лично Бойко Борисов бил осигурил мнозинство за Росен Желязков“.

Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

„Сатиричен театър Бойко Борисов – днес го чуваме в пълния му блясък, след театралното изпълнение от миналата седмица, в което буквално обиди председателя Киселова, поиска преформатиране на правителството, каза, че ГЕРБ не може да участва повече по този начин, че за него е вреда тази коалиция“, коментира Радостин Василев днешното изявление на лидера на ГЕРБ в парламентарните кулоари и припомни думите му от миналия вторник.

Според лидера на МЕЧ „и за медиите, и за депутатите, и за българското общество е ясно, че Бойко Борисов е унищожен“, защото „той каквото каже, става обратното“.

„Нито Киселова ще я смени, нито министри ще преформатира. За брокерите по министерствата чух че го питате, не взима отношение. ОПГ-то иска да има навсякъде свои представители, за да може по-плавно да минават обществените поръчки“, добави той.

„Няма друг изход освен избори“, категоричен е Радостин Василев. „Аз ви казах, че спойката на това правителство ще бъде бюджетът“, подчерта той.

Въпросът, който интересува МЕЧ, е Слави Трифонов и „Има такъв народ“, които мълчат вече 10 дни, сега след официалната коалиция тази сутрин между ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“, ще вземат ли някакво отношение пред медиите и пред обществото или пак ще твърдят, че коалицията е тройна.

„За БСП е ясно – там нямаме съмнения, те са собственост на „ДПС-Ново начало“, каза още Радостин Василев.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK