Националният съвет на БСП официално прие предложението за ротационно председателство на Народното събрание, съобщи председателят на столетницата и вицепремиер Атанас Зафиров. В неделния ден членовете на партията се събраха на заседание, на което беше обсъдена ротацията на председателя на Народното събрание.

Общо 100 души гласуваха "за", трима - "въздържал се" и двама - "против".

Във вторник, след заседанието на Съвета за съвместно управление, стана известно, че ГЕРБ и "Има такъв народ" са поставили въпроса за ротационно председателство на Народното събрание в името на споделеното управление на държавата между формациите от коалицията.

В Перник председателят на парламента Наталия Киселова коментира темата: „Аз съм представител на една от партиите, които взеха решение да участват в управлението. Въпросите, които впоследствие възникват, се обсъждат първо от колективните органи на Българската социалистическа партия, след това от коалиционния съвет и накрая в Съвета за съвместно управление. Каквито решения бъдат взети, те ще се изпълняват“,

На въпрос дали би останала депутат, ако бъде сменена като председател на Народното събрание, тя отговори, че не вижда причина да не го направи.

"Аз съм била председател на парламент без мнозинство. Тогава реално няма кой да те подкрепя. Трудности има във всеки един парламент. Политиката е постоянен процес. Особено коалиционната. Тя се състои в това да отстояваш вътрешнопартийните си интереси, но и да признаваш интересите и правата на другите коалиционни партньори". Така Рая Назарян от ГЕРБ коментира евентуалната ротация на председателя на Народното събрание.

