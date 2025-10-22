Дали ротационното председателство на парламента ще бъде прието или не официално, ще стане ясно днес.

Депутатите се събират и се очаква да има кворум, след като миналата седмица заседания не се провеждаха.

Лидерът на партията мандатоносител ГЕРБ – Бойко Борисов, изпрати своите народни представители в районите, от които са избрани. Нямаше и заседание на Министерския съвет.

Вчера едновременно заседаваха кабинетът и Съветът за съвместно управление.

С писмена позиция от ГЕРБ и ИТН обявиха – искат Наталия Киселова да бъде сменена с ротационен председател.

БСП засега запазват мълчание, а Киселова беше лаконична. Според нея парламентът още днес ще заработи.

А що се отнася до министерските оставки – те не са на дневен ред, обявиха част от министрите във вчерашния ден.

