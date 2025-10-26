В този час - БСП обсъжда преформатирането във властта.

Столетницата трябва да реши - склонна ли е да се откаже от поста на председател на Народното събрание. Решение все още няма.

БСП трябва да реши и дали трябва да има ротация. Очаква се социалистите да се произнесат по този въпрос с гласуване Интересен щрих е, че самата Наталия Киселова изобщо не е тук.

Тя е в Перник, където награждава юноши и девойки на шахматен турнир.

Междувременно на влизане част от вътрешната опозиция обяви, че ще предложи излизане направо от коалицията при така създалата се обстановка. Какво обаче ще реши партията - предстои да разберем в следващите часове с официална позиция.

