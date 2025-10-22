Политически спор и в Европейския парламент в Страсбург.

Дебат за върховенството на правото в България и ареста на варненския кмет Благомир Коцев, поискан от Продължаваме промяната, провокира сблъсък между българските евродепутати.

По правилник всяка една от групите в Европарламента може да поиска дебат по важна за нея тема. Всяка сесия има по един такъв дебат, но е важно да се отбележи, че той не завършва с общо гласуване, общо решение и с резолюция.

От "Обнови Европа" използваха своя ред и погледнаха към върховенството на правото у нас, разбира се с фокус към задържането на варненския кмет Благомир Коцев, който припомняме, че вече трети месец в ареста с обвинение за корпуция. Това е политическа репресия, заявиха тримата наши евродепутати.

"Използвате тази трибуна за вътрешно-полически цели и искате наказание за страната", контрираха депутати от ГЕРБ и БСП.

Валери Айер, председател на групата "Обнови Европа" към ЕП: "Нека не се лъжем. Това в България не е случайно. То става в страната, която се управлява от олигарси.

Призивът на "Обнови Европа" предизвика остри реакции.

"Този дебат няма нищо общо с върховенството на закона. Това е политически спектакъл. През март, 2022-ра тогавашния министър-председател Кирил Петков от "Обнови Европа" нареди незакония арест на Бойко Борисов, Севдалина Арнаудова и Владислав Горанов", казва Андрей Ковачев от ЕНП.

Европейската комисия и европейският съвет обещаха, че ще следят събитията у нас.

"Това беше чисто пропаганден дебат. Както видяхте в залата - сигурно имаше 20-30 души", каза Елена Йончева, евродепутат от ДПС - Ново начало.

Не исках да участва в този дебат, защото в Европарламента ще излезе така, че едни българи говорят срещу други българи и в крайна сметка всички плюят държавата си", коментира Ивайла Вълчев, евродепутат от ИТН.

От "Обнови Европа" съобщиха, че пращат своя мисия в София и Варна, която да разбере какви са проблемите в правосъдието ни.

