Софийският апелативен съд решава днес дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев.

Миналия петък – 10 октомври, Софийският градски съд отказа да го пусне на свобода.

Беше прието, че по делото има достатъчно доказателства, че Коцев е бил част от корупционна схема, действала на територията на община Варна.

Съдът се позова и на показанията на таен свидетел, разпитан ден преди заседанието. Стана ясно, че свидетелят е чуждестранен инвеститор, който е дал показания на руски.

Според прокурора по делото Ангел Кънев тайният свидетел е бил принуден три пъти да даде по 20 000 лева, за да получи разрешително за строеж. Освен това, обявил, че се страхува за живота си.

Защитата на Коцев контрира, че прокуратурата няма как да знае, че въпросните документи са изрядни и заяви, че никъде в показанията не пише, че е заплашван.

Според адвоката на Коцев, той не подписвал въпросните документи за ПУП, а прокуратурата не проверява показанията на свидетелите.

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли. Привлечен е към наказателна отговорност за престъпления по служба, подкупи и изпиране на пари.

До този момент 5 пъти различни състави на Градския и Апелативния съд отказваха да го пуснат на свобода с мотива, че в качеството му на кмет може да повлияе на свидетели.

