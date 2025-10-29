Рая Назарян беше избрана за председател на парламента

Рая Назарян, номинирана от парламентарната група ГЕРБ-СДС, беше избрана за председател на 51-вото Народно събрание. Тя получи подкрепата на 129 народни представители, 77 бяха "против", 14 се въздържаха.

"Възраждане" издигнаха за поста Цончо Ганев, зам.-председател на 51-вия парламент. За него гласуваха четирима, "против" - 118, въздържаха се 62 депутати.

В началото на днешното пленарно заседание, след откриването му, Наталия Киселова ("БСП-Обединена левица") обяви, че е подала заявление, с което се оттегля от поста.

Рая Назарян е родена е на 16 септември 1985 г. във Варна. Средното си образование завършва във варненската Хуманитарна гимназия "Константин Преславски" и "Право" в Университета за национално и световно стопанство.

Назарян е адвокат с повече от 12 години юридически стаж, от които десет - като адвокат със специалност в областта на облигационното, вещното, застрахователното, семейното и наследствено право и свързания с това богат процесуален опит по търговски, граждански и административни съдопроизводства пред българския съд. Специалист по медиация и извънсъдебно уреждане на правни спорове.

Член на Софийската адвокатска колегия, съдружник и съучредител на Адвокатско дружество.

Депутат е в 48-ото, 49-ото, 50-ото и настоящето Народно събрание.

"Днес се оттеглям и показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към управлението. За мен беше чест!" С тези думи досегашният председател на парламента Наталия Киселова обяви, че се оттегля от поста си.

"Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание. В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Напротив, дължим - на гражданите, които преди една година гласуваха за всички нас, на гражданите, които преди една година не отидоха да упражнят избирателните си права", обяви Наталия Киселова, след като откри днешното пленарно заседание.

Вчера председателят на Съвета за съвместно управление (ССУ) Костадин Ангелов обяви, че е взето решение за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание.

Всички партньори в управлението са били съгласни за ротация на председателското място в парламента.

Управляващите не разкриха след колко време ще бъде извършена ротацията, но по предварителна информация срокът за смяна ще бъде през 10 месеца.

Наталия Киселова беше изпратена с ръкопляскания, а депутатите от БСП станаха на крака.

След това заместник-председателят на Народното събрание Рая Назарян от ГЕРБ-СДС пое ръководството на заседанието.

На въпрос дали би останала депутат, ако не продължи като председател на Народното събрание, преди дни Киселова отговори, че не вижда причина да не го направи.

