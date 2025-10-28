Рая Назарян ще бъде следващият председател на парламента. Това обявиха от ГЕРБ във Фейсбук.

След среща между ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН Рая Назарян става председател на НС.

По време на Съвета за съвместно управление по-рано днес партньорите се договориха да има ротация за председателския пост.

„Утре ще разпишем анекса за въвеждането на ротацията и след неговото подписване се очаква това да стане факт. Не сме обсъждали оставката на госпожа Киселова, а сме обсъждали въвеждането на ротационно председателство, разписано в споразумението за съвместно управление“, посочи днес Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС.

Коя е Рая Назарян?

Рая Назарян завършва право в Юридическия факултет на УНСС. Първите си стъпки към парламента Рая Назарян прави през 2022 година – тогава от ГЕРБ я представиха като едно от новите лица в листите.

В 49-тото народно събрание Бойко Борисов избра Рая Назарян да бъде негова заместничка в парламентарната група на ГЕРБ-СДС. На мястото на Десислава Атанасова, която подаде оставка, за да стане конституционен съдия.

А преди старта на 50-тия парламент беше номинирана за най-високия пост в държавата с условието - или Назарян да бъде председател, или нови избори.

