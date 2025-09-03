Държавният резерв започва доставка на вода за Плевен и Стражица.
С решение на Министерския съвет ще бъде предоставена бутилирана изворна вода на община Плевен, поради обявеното бедствено положение.
Общото количество възлиза на 262 944 литра, част от които са в разфасовки по литър и половина, а другите по 10 литра.
С предоставените количества ще бъдат обезпечени нуждите на болнични заведения, училища, социални институции и детски градини в общината.
Държавна подкрепа ще получи и община Стражица, където в село Виноград беше обявено бедствено положение заради силно намален дебит на водоизточниците и проблеми с водоподаването.
На общината ще бъдат предоставени общо 26 250 литра бутилирана вода.
