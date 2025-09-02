От 2 септември е обявено частично бедствено положение заради безводието в Плевен, Долна Митрополия и още 9 населени места в областта. То беше обявено със заповед на областния управител Николай Абрашев и ще е в сила 7 дни. В плевенското село Брестовец от юли има вода по няколко часа в денонощието.

Поля Стоянова, че е неприятно, но вече са свикнали с режима. Обясни, че от кметството им дават минерална вода. В Долна Митрополия пък са готови да оставят децата си вкъщи на 15 септември.

Снимка: bTV

Местните власти уверяват, че ще осигурят нормален учебен процес. „Ние сме се подсигурили с хидрофорни системи, така че нашите ученици да не бъдат затруднени по никакъв начин“, каза Петър Петров, председател на Общински съвет в Долна Митрополия.

Екипи и в Плевен обикалят детски градини, училища и социални институции, за да преценят къде има най-спешна нужда от монтирането на хидрофорни системи. А ВиК вече чисти каналите на "Напоителни системи", за да захранят кладенците.

„От десет дни се работи по почистването на този канал, той дава възможност да дойде вода за оросяването на вододайната зона на Долна Митрополия“, заяви инж. Климент Тодоров, директор на ВиК- Плевен.

Частичното бедствено положение остава в сила до 8 септември.

