Директорът на полицията в Пазарджик е бил сменен след местните избори за общински съветници, за да може да се извърши проверка.

„Ясно е, че след изборите в Пазарджик трябваше да се направи тази смяна“, каза зам.-председателят на ГЕРБ и министър на вътрешните работи Даниел Митов след срещата на Изпълнителната комисия на ГЕРБ с областните координатори на партията.

Според него отстраняването на шефа на полицията е бил необходим ход, за да се извърши проверка. „Моята оставка не е на дневен ред“, уточни Митов.

След местните избори за общински съветници в Пазарджик ГЕРБ обявиха бойкот на парламента. Коалиционният трус беше предизвикан от изненадващите резултати. През 2023 година ДПС получи едва 685 гласа за общинския съвет, а на 12 октомври 2025 г. спечели надпреварата, събирайки с 5508 гласа. ГЕРБ от трета политическа сила, падна на шеста.

Относно преформатирането на правителството, Митов коментира, че тепърва предстоят преговори.

„Не мога да кажа за смяна на министри. Трябва да се работи за създаване на стабилно мнозинство. Това е в ръцете на премиера. Когато минат преговорите и ако има разбирателство, тогава премиерът ще излезе и ще каже какъв е резултатът“, каза още Митов.

