В четвъртък срещу петък през нощта над ваканционното селище Елените вали проливен дъжд. Около 200 души стоят в домовете си, без да подозират, че ги делят минути от водния ад.

Около 10 часа сутринта от планината се спуска огромна приливна вълна – последвана от втора. Водата помита всичко по пътя си, преобръща домове, отнема четири живота.

Снимка: bTV



„Първите етажи са изцяло залети. Вълните са по 2 метра. Виждат се от терасата, дойдоха от гората към хотела“, разказва Светлана.

„Когато се обади на 112, те казаха, че не знаят такова населено място да има, а като не знаете да има такова населено място как ние си плащаме данъците, плащаме си ток, има партиди ток вода всичко. Чакахме 50 минути да дойде пожарникарят, който ни спаси, който 3 пъти падна с жена ми, за да може да я изнесе - какво правим?! 40 минути чакаме гражданска защита да дойде, момчето беше дотук с вода. Реката придойде, всички коли по пътя заминаха, влязоха в аквапарка и сега са в морето и плуват“, каза Александър.

Община Несебър обявява бедствено положение. Армията, водолази, всички сили на пожарната и на полицията пристигат в „Елените“. Два часа по късно системата BG-Alert предупреждава за незабавна евакуация.

На помощ на хората се притичва Цанко Иванов, втората приливна вълна го застига докато е в кабината на багера си, опитвайки се да спасява, хора превърнали се в заложници на водната стихия. Мъжът прави опити да се спаси, но силното течение го поглъща.



"Аз живея тук, това е родната ми къща, той живее на 200 метра, той е един от батковците, които ме отгледаха“, казва Ваня Попова, братовчедка.



Екипи на „Гранична полиция“ влизат с лодка в бурното море, за да спасят багериста и други хора в беда, когато внезапно 7-метрова вълна ги преобръща. Водата взема още един живот - на 56-годишния главен боцман Стефан Иванов.

"Той си е герой , той загива, за да спаси хората", каза Тонка Вълкова.

Още с приливната вълна бедствието погубва мъж, оказал се в капан в работилницата на приземен етаж. Дни по късно е открито и тялото на 58-годишна жена.



След като водата се отдръпва, оставя хиляди тонове кал, дървета, части от домове и въпроси.



„Бях дома и за 5 минути изскочих с пижамата. Ако не ме беше издърпал мъжът ми, щях да съм в морето. Благодаря на Господ, че сме живи. Без пари без нищо, но живи“, разказва Татяна.

Снимка: bTV

След 36 часа блокада хората са допуснати да се върнат в домовете си.

Цветан Стоянов отговоря за една от вилите в комплекса. Дошъл е да вземе документи и да изпрати снимки на собствениците, които са руснаци.



„Това си беше всекидневната и кухнята е ето там, ето този гардероб беше тук в този шкаф стоеше“, показва той.

Ето по този начин са изглежда вилите в комплекс „Елените“ до петък, когато приливната вълна идва и помита всичко по пътя си. Днес те изглеждат по този начин - в цялата вила лепкава кал, която ще бъде изключително трудна за почистване.

Снимка: bTV

Близо 40 сантиметра кал е покрила първия етаж на тази вила, а по стените можем да видим до къде е стигала водата аз съм метър и осемдесет това са около 1.60 м.

Между купищата кал откриваме и Георги Гюров. Той работи от 20 години в "Елените".

„Когато започна наводнението, аз имах каравана, спряна на входа на колектора и ми се обадиха да дойда да я преместя само, че 10 минути се забавих, защото трябваше да отида да взема детето от училище и тогава, когато дойдох, бях на входа и видях как плуват колите към мене“, казва Георги Гюров.

Това не е първото наводнение което преживяват хората в курорта.

„Първото наводнение беше 99-та, 2006 - второто и си правех мой изводи че на всеки 7 години става този катаклизъм, но от тогава минаха 19, значи никой не знае вече кога ще е следващото“, обяснява той.

„Имам някакъв много слаб спомен, но не помня преди колко години, бяха се наводнили, но буквално до кокалчетата. Дребна работа, според това просто бледнее“, казва Цветан Стоянов.



Между калта все по-ясно изпъкват и въпросите как се стигна до трагедията, кой и кога е разрешил в реката да се появят хотели, вили и аквапарк. И какво виждат хората в "Елените" - ядосаното лице на природата или лицето на корупцията.



Министерството на околната среда и водите назначи проверка, документи търси и регионалното министерство. Резултатът - пропуски и липсваща документация. А местният кмет твърди, че с подписа си не е узаконил воден апокалипсис.



„Има и данни, че застрояването на коритото в горната му част и било още преди 2000 година. За покриване на реката никакво съгласуване при нас не е намерено“, казва Манол Генов.

„Колегите на място до днешна дата не са открили документи за корекцията на реката“, казва Иван Иванов.

Тръгваме по следите на реката Дращела по които ясно се вижда, че километър преди да се влее в морето водата изчезва.





Това е мястото, където реката отстъпва място на бетона. Точно зад мен не намира входът на колектора, за който се разчита, че трябва да поеме целия обем от вода, който се стича от планината, а той е построен, за да може да бъде издигнат и този хотел, който виждате отгоре, за който пък властта каза, че липсва документация.



А това е мястото, където преди години е минавала реката, днес под краката ни има колектор, който вече е запушен до такава степен, че експерти трябва да решат дали той не трябва да бъде разрушен и реката отново да минава тук.

А това е водата, която този колектор трябва да поеме и да я изведе близо километър по-надолу до плажа, но виждате в момента двете тръби в какво състояние са и вода да минава през тях е почти невъзможно.

Снимка: bTV

За да бъде законно строителството, то трябва да бъде заложено в Подробен устройствен план, под който подписите си слагат 4 министерства, а финалната зелена светлина е на кмета и общинския съвет.