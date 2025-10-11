В четвъртък срещу петък през нощта над ваканционното селище Елените вали проливен дъжд. Около 200 души стоят в домовете си, без да подозират, че ги делят минути от водния ад.
Около 10 часа сутринта от планината се спуска огромна приливна вълна – последвана от втора. Водата помита всичко по пътя си, преобръща домове, отнема четири живота.
„Първите етажи са изцяло залети. Вълните са по 2 метра. Виждат се от терасата, дойдоха от гората към хотела“, разказва Светлана.
„Когато се обади на 112, те казаха, че не знаят такова населено място да има, а като не знаете да има такова населено място как ние си плащаме данъците, плащаме си ток, има партиди ток вода всичко. Чакахме 50 минути да дойде пожарникарят, който ни спаси, който 3 пъти падна с жена ми, за да може да я изнесе - какво правим?! 40 минути чакаме гражданска защита да дойде, момчето беше дотук с вода. Реката придойде, всички коли по пътя заминаха, влязоха в аквапарка и сега са в морето и плуват“, каза Александър.
Община Несебър обявява бедствено положение. Армията, водолази, всички сили на пожарната и на полицията пристигат в „Елените“. Два часа по късно системата BG-Alert предупреждава за незабавна евакуация.
На помощ на хората се притичва Цанко Иванов, втората приливна вълна го застига докато е в кабината на багера си, опитвайки се да спасява, хора превърнали се в заложници на водната стихия. Мъжът прави опити да се спаси, но силното течение го поглъща.
"Аз живея тук, това е родната ми къща, той живее на 200 метра, той е един от батковците, които ме отгледаха“, казва Ваня Попова, братовчедка.
Екипи на „Гранична полиция“ влизат с лодка в бурното море, за да спасят багериста и други хора в беда, когато внезапно 7-метрова вълна ги преобръща. Водата взема още един живот - на 56-годишния главен боцман Стефан Иванов.
"Той си е герой , той загива, за да спаси хората", каза Тонка Вълкова.
Още с приливната вълна бедствието погубва мъж, оказал се в капан в работилницата на приземен етаж. Дни по късно е открито и тялото на 58-годишна жена.
След като водата се отдръпва, оставя хиляди тонове кал, дървета, части от домове и въпроси.
„Бях дома и за 5 минути изскочих с пижамата. Ако не ме беше издърпал мъжът ми, щях да съм в морето. Благодаря на Господ, че сме живи. Без пари без нищо, но живи“, разказва Татяна.
След 36 часа блокада хората са допуснати да се върнат в домовете си.
Цветан Стоянов отговоря за една от вилите в комплекса. Дошъл е да вземе документи и да изпрати снимки на собствениците, които са руснаци.
„Това си беше всекидневната и кухнята е ето там, ето този гардероб беше тук в този шкаф стоеше“, показва той.
Ето по този начин са изглежда вилите в комплекс „Елените“ до петък, когато приливната вълна идва и помита всичко по пътя си. Днес те изглеждат по този начин - в цялата вила лепкава кал, която ще бъде изключително трудна за почистване.
Близо 40 сантиметра кал е покрила първия етаж на тази вила, а по стените можем да видим до къде е стигала водата аз съм метър и осемдесет това са около 1.60 м.
Между купищата кал откриваме и Георги Гюров. Той работи от 20 години в "Елените".
„Когато започна наводнението, аз имах каравана, спряна на входа на колектора и ми се обадиха да дойда да я преместя само, че 10 минути се забавих, защото трябваше да отида да взема детето от училище и тогава, когато дойдох, бях на входа и видях как плуват колите към мене“, казва Георги Гюров.
Това не е първото наводнение което преживяват хората в курорта.
„Първото наводнение беше 99-та, 2006 - второто и си правех мой изводи че на всеки 7 години става този катаклизъм, но от тогава минаха 19, значи никой не знае вече кога ще е следващото“, обяснява той.
„Имам някакъв много слаб спомен, но не помня преди колко години, бяха се наводнили, но буквално до кокалчетата. Дребна работа, според това просто бледнее“, казва Цветан Стоянов.
Между калта все по-ясно изпъкват и въпросите как се стигна до трагедията, кой и кога е разрешил в реката да се появят хотели, вили и аквапарк. И какво виждат хората в "Елените" - ядосаното лице на природата или лицето на корупцията.
Министерството на околната среда и водите назначи проверка, документи търси и регионалното министерство. Резултатът - пропуски и липсваща документация. А местният кмет твърди, че с подписа си не е узаконил воден апокалипсис.
„Има и данни, че застрояването на коритото в горната му част и било още преди 2000 година. За покриване на реката никакво съгласуване при нас не е намерено“, казва Манол Генов.
„Колегите на място до днешна дата не са открили документи за корекцията на реката“, казва Иван Иванов.
Тръгваме по следите на реката Дращела по които ясно се вижда, че километър преди да се влее в морето водата изчезва.
Това е мястото, където реката отстъпва място на бетона. Точно зад мен не намира входът на колектора, за който се разчита, че трябва да поеме целия обем от вода, който се стича от планината, а той е построен, за да може да бъде издигнат и този хотел, който виждате отгоре, за който пък властта каза, че липсва документация.
А това е мястото, където преди години е минавала реката, днес под краката ни има колектор, който вече е запушен до такава степен, че експерти трябва да решат дали той не трябва да бъде разрушен и реката отново да минава тук.
А това е водата, която този колектор трябва да поеме и да я изведе близо километър по-надолу до плажа, но виждате в момента двете тръби в какво състояние са и вода да минава през тях е почти невъзможно.
За да бъде законно строителството, то трябва да бъде заложено в Подробен устройствен план, под който подписите си слагат 4 министерства, а финалната зелена светлина е на кмета и общинския съвет.
„Това, което сме установили от откритите документи, че териториалният устройствен план на Вилно селище „Елените“, Община Несебър е одобрен със заповед на Община Несебър през 1997 и 2001 година. А самият ПУП и ПРЗ е одобрен през 2006 година“, обясни Иван Иванов.
„Този ПУП трябва да бъде съгласуван със съответните институции, в случая ние не намираме такива документи“, каза Манол Генов. „Възможно е тези документи в годините някъде да са изчезнали да са погубени“, посочи още той.
Но как без становище на басейнова дирекция е приет устройственият план на Община Несебър, кметът не пожела да отговори, въпреки че е в управата на Несебър от 26 години.
В УouТube видео Николай Димитров и главният архитект на общината обясняват, че разрешенията за строителство са базирани единствено и само на подробния устройствен план.
„Това са разрешенията, които са издадени. Навсякъде в жълто съм показал, че проектът е одобрен на експерта оценка от консултантска фирма“, казва Валентин Димов, главен архитект на община Несебър..
„Тези, които продължават да си говорят как с подписа на кмета всичко ставало, ние ще си потърсим правата“, каза Николай Димитров, кмет на община Несебър.
Може да ни обясните процедурата. Един главен архитект на община какви правомощия има в издаването на разрешително за строеж?
„Всички правомощия, защото комисията, с която се приема сградата, после тя се е определила от главния архитект, кои ще отидат от съответната община от общинската администрация, да присъстват на приемателната комисия“, коментира Иван Иванов.
Тоест, общината може да каже, хора спре, това е опасно, това е незаконно?
„Да, това се случва всеки един, но всяка една общинска администрация“, каза още той.
Става ли ясно, кога реката влиза под земята? Кога тя е изчезнала?
„По разрешителното за строеж от община Несебър, издадено през 2007 година от главния архитект, като реката направиха минава под ваканционна жилищна сграда, която е отбелязана като хотел „Негреско“.
При проверки на РИОСВ през годините е констатирано частично, дори изцяло покриване на реката. Сигнали стигат и до прокуратурата, която през 2015 година прекратява разследването, с мотив - няма констатирани нарушения. Екоминистерството не обжалва, защото преписката стига от Бургас до София почти година след законовия срок за обжалване.
Причините за потопа и механизма на бедствието търсят и учени от БАН с пълно лазерно сканиране на курорта „Елените“.
"Ще го кажа като гражданин - това е комбинация между алчност и глупост. Начинът, по който е усвоено това пространство. Погледнете, това са старите къщи по оригиналния план на „Елените“. Направени са високо над дерето. Тук нищо не е имало. Това тук е построено последните 15-20 години. Има експерти, които са подписали, изготвили проекти и издавали разрешително“, обясни доц. Стелиян Димитров - преподавател в СУ " Св. Климент Охридски".
Имаме закон, който казва „върху реката не може да се строи макар и тя да бъде покрита, имаме и хотел построен върху реката?
„Категорично е така! От това което виждаме в момента“, каза Манол Генов.
А трябва ли да има ОВОС?
„Ако е официален строеж, задължително трябва да има, то е възможно да има, защото той е построен върху реката и оценката ще бъде отрицателна“, посочи още той.
Това е аквапарк Атлантида, той носи името на потъналия континент, а днес прилича на него. Според министъра на регионалното развитие документите на комплекса също някъде се потънали.
„В община Несебър има всякакви документи“, заяви Николай Димитров.
Каква е причината вие да не искате вече трети ден да ни отговорите на двата въпроса?
„Ама няма какво да ви отговоря, защо трябва да отговарям“.
Нещо притеснява ли ви?
„Не, нищо не ме притеснява“.
Тогава защо не ни отговорите?
„Защото няма да правя коментари“.
Кой разреши да бъде застроено дерето един елементарен въпрос от три дни всички телевизии го задаваме?
„Не правя коментари всичко ще бъде ясно и ще се покаже“.
Часове по-късно окръжната прокуратура в Бургас влезе в общината в Несебър. Проверяващи изземват документация от сградата, обиски има и в РДНСК-Бургас и РИОСВ. Държавното обвинение вече разследва смъртта на четирите жертви на водния апокалипсис. А за bTV потвърдиха, че събраните документи могат да доведат и до евентуално досъдебно производство за незаконно строителство в комплекс.
„В момента моята информация е, че от ДНСК се готви акт за установяване на незаконно строителство и предписание за събаряне на тази корекция на реката, която се намира в хотела. Разбирате, че няма как да събори това, ако не се събори хотелът“, каза Иван Иванов.
Справка в кадастъра на община Несебър показва, че мястото на хотел "Негреско" е обект с номер 27454.502.33. Той е част от капитала на дружеството "Холидей Вилидж" ЕАД. Проверка на bTV в търговския регистър показва, че "Холидей Вилидж" е собственост на "Джаузин Ентърпрайсиз Лимитед", офршорна компания, регистрирана в Сейшелите. Действителен собственик според Търговския регистър е Михаил Кириаку от Кипър.
През 2016 г. Вълчо Арабаджиев, син на Ветко Арабаждиев, е бил член на директорите на "Холидей Вилидж", показва Търговският регистър. Семейство Арабаджиеви участват в приватизацията на курорта с дружеството "Елените инвест". bTV потърси Арабаджиеви за коментар, но вместо от семейството с нас се свързаха от ръководството на "Елените", за да ни изпратят своята позиция.
“В основата на комплекса съществува масивен отводнителен колектор с ширина около 20 метра, височина 2 метра и дължина над 700 метра, който повече от 30 години функционира безпроблемно и успешно отвежда дъждовните води от планината към морето. Въпреки това, при такава безпрецедентна водна маса, дори най-здравите инженерни решения са безсилни пред природата”, се казва в позицията.
Всички други опити да се свържем със семейство Арабаджиеви се оказаха без успех.
Липсата на отговори за това кой причини трагедията са също толкова много колкото и разрушенията, останали след потопа.
Нивото на тази тераса е около 3 метра, сами може да видите колко много дървета реката е влачила по пътя си, а единственият начин те да бъдат махнати от тук е само с тежка техника.
Споменът за екипите на терен, които се надпреварваха с времето в часовете след водния ад ще остане жив.
Годините, в които корупцията води до мълчание, днес доведоха до минута мълчание.
„Човешката глупост стига до там да могат да бъдат реализирани такива намерения, а да търсим корупция алчност безхаберие, може би това са били двигателите на всичко това, което се е случило“, посочи Манол Генов.
Как според вас се случва една река да изчезне?
„Ами, тези които са го направили, трябва да кажат. Видяхме да какъв резултата доведе. Това не трябва да се случва. Река не трябва да изчезне“, посочи Иван Иванов.
