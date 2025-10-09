Кризисният щаб решава дали да отмени бедственото положение в "Елените" и да даде възможност на хората да се върнат в имотите си. Безопасни ли са обаче за живеене?

Екип на bTV днес потърси отговор на този въпрос, който е изключително важен с оглед на това, че наводнeнието почти разруши първите и приземните етажи на сградите.

Оказа се обаче, че нито една институция не може да ни даде еднозначен отговор и никой не застана с лицето си да каже "Да, хората могат безопасно да влизат в тези сгради".

Седмица след бедствието в "Елените" хората влизат през пропускателния пункт за няколко часа в потопените си домове. Потънали в кал и тиня, търсят оцелели вещи.

"Това е апартаментът на майка ми и брат ми. Ако бяха останали да търсят някакви вещи да се облекат - нямаше да имат време да избягат", коментира Алла.

Питаме хората дали е безопасно да влизат в разрушените сгради.

"Не зная, но тръбата на канализацията беше отнесена в морето", казва Ирина.

Задаваме въпроса и на институциите - безопасни ли са сградите в "Елените" след водното бедствие.

С официално запитване към регионалното министерство и в дирекцията по строителен контрол в Бургас, където не откриваме директора инж. Янчо Райков.

"Излязъл е на проверка, няма го… Тази проверка свързана ли е с "Елените"? Той с това се занимава сега", посочват оттам.

Докато е в сила бедственото положение, на терен е целият държавен ресурс за разчистване и охрана на комплекса. След това обаче - всичко остава в ръцете на инвеститорите. Търсим управителя на ваканционното селище - без успех.

Оказва се, че до момента има само един оглед за безопасността на сградите. В събота, часове след бедствието инж. Душко Опърлаков е извикан по спешност като външен експерт.

Днес отказва среща с екипа ни.

"Не, не съм влизал в сградите, то не може. Водата беше още до колене, имаше кал, но няма повредени конструктивни проблеми, загуба на устойчивост няма", коментира по телефона.

Според експерта предстоят нови огледи за безопасността на сградите.

