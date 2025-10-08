Темата с наводненията по Черноморието предизвика реакции и в парламента. Народните представители са категорични, че трябват проверки кой и защо е позволил реката в „Елените“ да бъде застроена. Но видяха различни виновници за строежите през последните десетилетия по крайбрежието.
След като Министерството на регионалното развитие съобщи за обекти с липсваща документация в „Елените“, Бойко Борисов поиска всички незаконни сгради там да бъдат съборени.
„Който отговаря - ДНСК, всеки който е незаконно строил, да го прибират. Ако са застроени в дерета, да ги събарят“, заяви той.
От ПП-ДБ обвиниха Борисов, че носи вина за застрояването.
„Всичко по Черноморието е резултат на последните 30 години. Борисов раздаде плажовете на приятелите си от СИК. Интересите са за десетки стотици милиони, няма реакция на институциите години наред“, коментира Ивайло Мирчев.
„Възраждане“ поискаха и премиерът Росен Желязков да дойде в парламента за изслушване по темата, но не получиха подкрепа при гласуването.
„Това е конкретна вина на обшинските и държавните власти назад във времето“, заяви Костадин Костадинов от „Възраждане“.
Коментари дойдоха и от "Величие" и МЕЧ, останалите партии не коментираха.
