Темата с наводненията по Черноморието предизвика реакции и в парламента. Народните представители са категорични, че трябват проверки кой и защо е позволил реката в „Елените“ да бъде застроена. Но видяха различни виновници за строежите през последните десетилетия по крайбрежието.

След като Министерството на регионалното развитие съобщи за обекти с липсваща документация в „Елените“, Бойко Борисов поиска всички незаконни сгради там да бъдат съборени.

„Който отговаря - ДНСК, всеки който е незаконно строил, да го прибират. Ако са застроени в дерета, да ги събарят“, заяви той.

От ПП-ДБ обвиниха Борисов, че носи вина за застрояването.

„Всичко по Черноморието е резултат на последните 30 години. Борисов раздаде плажовете на приятелите си от СИК. Интересите са за десетки стотици милиони, няма реакция на институциите години наред“, коментира Ивайло Мирчев.

„Възраждане“ поискаха и премиерът Росен Желязков да дойде в парламента за изслушване по темата, но не получиха подкрепа при гласуването.

„Това е конкретна вина на обшинските и държавните власти назад във времето“, заяви Костадин Костадинов от „Възраждане“.

Коментари дойдоха и от "Величие" и МЕЧ, останалите партии не коментираха.

