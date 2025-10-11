Седмица след потопа на Южното Черноморие и само за денонощие десетки вече са подали заявления за обезщетение. Това заяви в студиото на "Тази събота" по bTV социалният министър.

30 семейства, пострадали от наводненията, вече са входирали документите си за финансова подкрепа от държавата.



Те са основно от Царево, където бедствието се случва за втори път за две години.



До 1914 лева могат да получат домакинствата, които са засегнати.

Снимка: bTV





Още 3000 лева се отпускат на пострадалите, ако жилището им е основно и законно.

Държавата подпомага домакинствата и с по още 2500 лева за унищожена покъщнина - телевизори, хладилници, печки.



Общо подкрепата може да достигне до 7500 лева.

Осем дни след потопа, отнел живота на четирима души и наводнил домовете на десетки, в „Елените“ отново вали. Разчистването след стихията продължава. Семейството на Марио Спасов има студио от 24 квадрата, на първия етаж в един от комплексите, потънали в кал.

"Пълна разруха. Махнахме всичката кал, дървета, дивани, мебели и сега продължаваме около 6-7 човека с лопати да чистим и това е. Никой не дава информация от тук нататък докъде ще стигат нещата, важното е да се спасят стените, да няма вода“, казва той.

Снимка: БГНЕС





Целият първи етаж на сградата е напълно опустошен от водата.



"Това е останало само, един голям шкаф от кухнята. Тук беше около метър и десет с кал и земя. Нито обезщетения, никой не го интересува. Това не е хотел, за да дойдат тук хора и багери и да се чисти и да има бригади. С всичко се оправяш сам както можеш“, посочва Марио.



Докато почистването е в ход, то кандидатсването за помощи в „Елените“ е на пауза. Засега единствените подадени заявления са от Царево.

Снимка: Стефан Борисов





„Служителите от Социално подпомагане са на терен. Обикалят в къщите, каквато помощ е небходима за попълване на документи“, посочи министърът.



За повечето във ваканционното селище „Елените“ обаче това е втори дом и са наясно, че няма да получат държавна помощ – но се възмущават, че никой не разчиства улиците и прилежащата инфраструктура.



"Всеки сам се спасява. Няма нито общински трактор, нито камион. От 3-4 дни няма, само има жандармерия и полиция с КПП горе с пропускателен режим. До пет часа ни пускат с лопатите каквото изчистим, изчистим."



Все още не е възстановено електричеството, а водата е негодна за пиене. Бедственото положение остава в сила.

