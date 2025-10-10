Седмица след бедствието в "Елените" Александър се връща, за да види какво е останало от дома му.

Казва, че дължи живота си на пожарникарите, които спасяват него и жена му от високите води.

"Беше много страшно. Виждате цял автобус в момента, качен на нивото на втория етаж на къщатa. Първият етаж е 1,20 м, залят с вода. Все още има вода вътре, тиня и земна маса, пръст, дървета. Щетите са много големи", коментира той.

Александър и семейството му живеят от две години постоянно във ваканционното селище. Купуват жилището си законно, знаейки, че в този район преминава река.

"Ние знаехме, след като закупихме имотите, че има река, че има отводняване, но никой не е предполагал, че ще се случи това нещо", казва той.

Бедственото положение в района остава в сила за още 7 дни.

