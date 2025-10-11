Екип на Софийския университет и БАН, с най-модерна техника, извършиха картографиране и заснемане на ваканционното селище „Елените“. Част от екипа на Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии към СУ и преподавател в Алма матер е Леонид Тодоров. В „Тази събота и неделя“ той разказа, потопът е бил неизбежен, според проучването им.

„Особености на самия релеф, които предполагат там да не се строи нищо. На „Елените“ има един много малък водосбор, в южната част си личат високите склонове. Дори да предположим, че това са сухи дерета – много бързо водата се събира в тях и тръгва надолу“, обясни ученият.

Снимка: bTV

Тодоров каза още, че най-вероятно регулаторните органи не са знаели, че там „цъка бомба със закъснител“.

„Изградили са някакво хидротехническо съоръжение, но то е абсолютно неправилно – тръбата, която минава под ваканционното селище. Тя няма как да поеме водата. Дерето, което идва отгоре е с височина 147 метра, които ние заустваме в едни 9 метра“, посочи Тодоров.

По думите му това е първо картографиране на този терен. Той поясни, че у нас има 127 района с потенциален риск от наводнения, които се изследват регулярно през 6 години. Царево е такъв район. Тодоров уточни, че досега експертизата им не е търсена от властта.

Снимка: bTV

„Те нямат интерес от това нещо. Това са неща, които няма да им харесат, особено резултатите. Шанс за наводнение има покрай всички градове, където има реки. София е такъв район. Боянското блато, например, също е тиктакаща бомба. София също може да бъде наводнена заради презастрояването“, заяви ученият.

Леонид Тодоров посочи, че при наводнението в Царево през 2023 г. са предупредили, че малките водосбори трябва да се изследват, но никой не им е обърнал внимание. Според него на „Елените“ едва ли ще се съборят сградите, но и съоръжението не може да се „пренаправи““, за да поема водата.

Целия разказ вижте във видеото!

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK