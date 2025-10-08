Политическо напрежение в кулоарите на парламента. Позицията попита дали Бойко Борисов е говорил с Тръмп-младши за изваждането на български политици от списъка "Магнитски".

"Борисов се е поразсеял - разказа пред журналист за срещата му с Доналд Тръмп-младши. Той не трябва да отговоря пред журналист, който му е носил цветя, а пред "Уолстрийт Джърнал" - не на дувара. За да може да бъде откупен "Магнитски" на Делян Пеевски - това е проблем. Призовавам Борисов много бързо да даде интервю пред "Уолстрийт Джърнал", заяви Ивайло Мирчев.

Последва коментар от Бойко Борисов и Делян Пеевски. Борисов заяви, че иска да помогне на Горанов да излезе от списъка "Магнитски".

"Частни срещи с деца на мои приятели на един неформален обяд, от който не произлиза нищо. Освен да си споделяме кой какво е преживял във времето, в което не сме се виждали с баща му - аз не виждам какво да ви разкажа. Не става въпрос за това, което причиниха на мен и ГЕРБ по същото време, когато го причиняваха на баща му Тръмп. Опитвам се със всички сили да помогна на Горанов да излезе от "Магнитски", заяви Борисов.

"Питайте, който е поръчал статията", заяви Делян Пеевски и добави, че е убеден, че статията е поръчкова.

"Който мисли, че сме поръчали тази статия, много ни е надценил", посочи Асен Василев.

А от "Възраждане" обявиха, че са сезирали прокуратурата по темата.

"То не се твърди, то е така. Борисов си призна, сезирал съм прокуратурата. Не очаквам никакви действия от страна на прокуратурата - тя е частна собственост - от една страна е лобито на Прокопиев, от друга - Пеевски. Това е недопустимо, държавна измяна - "едно депутатче да преговаря със сина на Доналд Тръмп", коментира Костадин Костадинов.

Политическата интрига се пренесе и на друга плоскост, след като Румен Христов от ГЕРБ-СДС поиска президентът две години след края на мандата си да не може да е част от политическия живот.

Всички се обединиха срещу тази идея, първи - коалиционните партньори от ГЕРБ.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK