„Това е абсолютна глупост. Виждам едно повторение на историята – то винаги е по-гротескно. Навремето правиха закон – кмет да не може да бъде лидер на партия. Правиха го, за да не мога аз да направя ГЕРБ. Случи се точно обратното. Предполагам, че Румен Христов си е мислил нещо такова, но това е най-голямата глупост, която може да си помисли някой“.

Това коментира в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като Румен Христов - лидерът на СДС - коалиционният партньор на партията му, предложи в ефира на обществената телевизия да има забрана президентът да участва в политиката 2 години след мандата си.

„В демократичните държави комисари и министри имат подобни ограничения. Това не е някаква репресия, а възможност президентът да се фокусира върху своите правомощия," обясни Христов.

Той отхвърли хипотезата, че предложението цели да ограничи Румен Радев за евентуална политическа кариера: „Президентът има право да се занимава с политика, но не и да използва институцията за бъдещ политически проект."

„Когато подобно нещо се говори, би трябвало да го съгласува“, коментира Бойко Борисов.

