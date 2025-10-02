Високо напрежение между институциите. Депутатите гласуват отнемането на правомощията на президента да назначава шефовете на служби. Промяната става по инициатива на управляващото мнозинство.



Заседанието продължава и към този час, а точките още не са разгледани. Става дума за промени в три закона - за специалните служби, за ДАНС, за ДАР и ДАТО. С тези промени се прекратява възможността президентът да назначава техните ръководители с указ и се дава това право на Народното събрание, което ги избира с обикновено мнозинство.

Управляващото мнозинство е на мнение, че има блокаж на службите, защото звената работят без ръководители от доста време. Опозицията изрази сериозни опасения, че така може да се влияе политически на тези структури.

Според ГЕРБ, службите ни трябва да са стабилни и ефективни в тежките условия, в които се намира света. „Месеци наред службите стоят обезглавени – или част от тях, или някои от тях, в зависимост от времето, в което Радев не е едноличен господар. Светът уверено върви към война. В това време ние трябва да имаме много силни служби, много добре организирани“, каза лидерът на партията Бойко Борисов.

Част от опозицията обяви, че ще се въздържи при това гласуване. Други - че са категорично против. „Няма как да подкрепим опита на правителството и мнозинството да назначи човека на Пеевски – Деньо Денев за шеф на ДАНС. Сега Пеевски изменя закона и си слага неговия човек“, заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ.

„Категорично няма да подкрепим това предложение, защото те обезсмислят президентската институция. Направо да закриват тази институция и да приключваме тоя мач“, каза лидерът на „Възраждане Костадин Костадинов.

Против се обявиха и от „Величие“. „Прави се опит за овладяване на службите от Пеевски и Борисов. Лично аз постоянно имам проблеми с тези служби“, коментира лидерът на партията Ивелин Михайлов.

„Когато няма диалог от институциите, когато има блокаж на националната сигурност, трябва да се намеси българският парламент“, посочи Драгомир Стойнев от БСП.



„ДПС-Ново начало“ пък обвиниха президента, че „в момента си прави партия". „Радев прекали, това не е игра, това е държава. В момента в Президентството се пишат устави и се прави партия. Той няма право да използва сградата и всичко останало, за да си прави партия. Румене, излез!“, каза Делян Пеевски.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев обяви каква е правната гледна точка по темата: „Там, където има право, например, правото да се съгласува – много често се получава злоупотреба с правото на съгласуване с друга институция.

Останалите партии не коментираха. Очаква се реакцията на „Дондуков“ 2.

Междувременно, вътрешната комисия на Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за НСО. С промените службите вече няма да возят хората и администрацията на президента.

