Очаквам хората да реагират на този произвол. Това бяха първите думи на президента Румен Радев, след като депутатите прекратиха правомощията му, свързани с назначаването на шефове в спец службите.

„Тези промени окончателно ще подчинят службите на политическите цели на управляващите. Службите ще бъдат употребени – не само за манипулация при избори и прикриване на кражби, но и за композиране на компромати срещу неудобните и заглушаване на опозицията“, коментира държавният глава.

Президентът заяви, че съдебната власт вече е „впрегната за тези цели“ и припомни, че през 2013 г. хората са излезли на масови протести срещу назначаването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС.

„Пеевски взима службите на абордаж. Тези промени рушат баланса между институциите. Помните как „сглобката“ похити Конституцията. Пеевски оглозгва това, което е останало от нея, както оглозгва политически партии – първо ДПС, сега и ГЕРБ, наред са и други.

Относно твърденията на лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, че държавният глава използва Президентството, за да пише устава на новата си партия, Радев заяви:

„Не отговарям за параноята на някои хора. Важното е, че обществото вече започва да реагира. Лошата новина за управляващите е, че това е само началото. Аз съм убеден, че битката за демокрацията ще бъде спечелена от свободните българи. Моят устав е българската Конституция и аз ще я отстоявам докрай, докато съм президент“.

