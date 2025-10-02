Високо напрежение между институциите. Парламентът решава за отнемането на правомощията на президента да назначава шефовете на служби. Политически скандал се разрази и заради гласуването в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа - за свалянето на мониторинга върху страната ни.

Според ГЕРБ службите ни трябва да са стабилни и ефективни в тежките условия, в които се намира светът.

"Месеци наред службите стоят обезглавени, в зависимост от времето, в което Радев не е едноличен господар, той еднолично си назначава конституционни съдии. Тези, които излъчва парламентът, стават след дебати, изслушвания пред вас. По съшия начин еднилично назначаваше и шефове на служби. И сега, когато някой не му харесва, той ги спира. Светът уверено върви към война. В това време ние трябва да имаме много силни служби, много добре организирани", коментира Бойко Борисов.

Част от опозицията обяви, че ще се въздържи при това гласуване. Други - че са категорично против.

"Няма как да подкрепим опита на правителството и мнозинството да назначи човека на Пеевски - Деньо Денев, за шеф на ДАНС, така се случи и 2013 година, ако помните. Тогава имаше нужда от подпис на президента. Мнозинството на Пеевски тогава, което тогава не включваше ГЕРБ, сега ГЕРБ зависят от него, избра Пеевски. Сега Пеевски изменя закона и си слага неговия човек", коментира Божидар Божанов от ПП-ДБ.

"ДПС Ново начало" пък обвиниха президента, че "в момента си прави партия".

"Румен Радев прекали, това не е игра, това е държава. Казвам ви за пореден път в президенството се пишат укази и се правят уговорки за партия. Стига! Той няма право да го прави това. Румене, излез", заяви Пеевски.

Министърът на правосъдието пък обяви каква е правната гледна точка по темата.

"Там, където има право, се получава злоупотреба с правото на съгласуване между институциите", коментира Георги Георгиев, министър на правосъдието.

Останалите партии не коментират към момента.

