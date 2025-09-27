„Вчера Радев ме е обвини, че не пускам министри на негови мероприятия. Аз ги пускам, ама те не искат да ходят. Защото няма нито едно мероприятие „обединителят“ да е пропуснал да говори срещу политическия си опонент и от пиедестала на държавния глава той се разправя с един депутат от ГЕРБ, какъвто съм аз, ползвайки цялата държавна машина, включително и медийна, ходейки с него, но без да му задават въпроси. Аз всеки ден в парламента по 20-30 минути ме разпитват за каквото им дойде на акъла“, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Панагюрище.

На среща на младежката организация на ГЕРБ в Панагюрище, Борисов заяви, че Радев постоянно говори срещу правителството и конкретно срешу него. Той заяви и че през следващата седмица щели да пуснат за движение участъци от магистрала "Хемус", за които президентът изрази съмнение как са финансирани.

„Аз министрите ги пускам, ни няма как да стоят до човек, който се е превърнал в партиен лидер. Не разбрах неговата нервност, злоба и омраза, която излъчваше вчера. Днешният милион и 50 хиляди лева за Боташ от инфраструктурата за Панагюрище ли да го вземем? Вчерашният от лекарите ли да го вземем? Фактурите всеки ден идват по милион и 50 хиляди лева. Те са вече на стойност над половин милиард. И когато аз му задавам този въпрос, Радев ме пита къде са чувалите? Лотът на Хемус ще бъде пуснат и ще види къде са отишли чувалите. Мога да отговоря с фактите, къде са парите“, каза още Борисов.

По думите му светът върви към война.

"Готви се 19-и поред санкционен списък срещу Руската федерация. Когато се говори за "книжни тигри", а те отговарят, че са "мечки", не носи нищо добро. Когато в света има такава реторика, какво остава за нашия парламент", коментира още Борисов.

