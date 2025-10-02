„Крайно влошени са отношенията между Русия и Европа. Влошаването на отношенията на Русия със САЩ трябва изключително да ни притеснява. Светът уверено върви към война. Казвам го с прискърбие – агресията, която Русия употребява, е чудовищна, тя не спира. Адекватните действия, които Америка и Европа подготвят, няма да успокоят нещата. Много съм притеснен.“

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

„В това време ние трябва да имаме много силни служби, много добре организирани. Месеци наред службите стоят обезглавени - в зависимост от времето, в което Радев не е едноличен господар. А службите трябва да работят“, отбеляза бившият премиер.

„Ако има една тема, която трябва толкова много да ни тревожи, че да разваля съня ни – това е войната“, посочи той.

По думите му тази нощ е било спряно електрозахранването на АЕЦ „Чернобил“.

„В това време ние трябва да имаме силни и организирани служби. Напоследък има страшно много хибридни атаки, диверсионни групи“, допълни Борисов.

„Вчера след 27 години падна мониторинговия механизъм за България. В него се правиха какви ли не проверки и вчера всички в Европа – с много малки изключения – от Северна Македония, гласуваха мониторингът на България да отпадне. Счита се, че устойчиво се гради демокрацията, реформира се съдебната система, правата на журналистите“, отбеляза Борисов.

„Това са 27 години. Както за Шенген, както за Европейския банков съюз, както за Еврозоната, трябваше да дойде това управление, тази група от партии, за да отпадне този механизъм“, заяви той.

„Месеци наред службите стоят обезглавени - в зависимост от времето, в което Радев не е едноличен господар. А службите трябва да работят“, отбеляза бившият премиер.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK