Евродепутатът Радан Кънев написа писмо до ЕНП, че институциите у нас са „овладени и отвлечени“.

„Това е впечатлението ми от много време насам за един процес на бърза деградация на правовата държава у нас, което води до усещането, че публичните политически процеси не решават какво се случва в България. Че това, което се случва, се решава на едно невидимо ниво“, каза в „Лице в лице“ Радан Кънев.

„Това не се случва единствено в България. Не е някакъв уникален процес, но е изключително тревожен и последиците винаги са много тежки и върху националната сигурност, и върху икономиката, и върху живота и сигурността на всеки гражданин“, коментира Кънев.

По думите му очевидно България не се справя в една от двете си най-важни задачи – да гарантира върховенството на правото и че законът се прилага еднакво за всички.

Той обясни, че конкретният повод за писмото е арестът и продължаващото задържане на кмета на Варна Благомир Коцев.

„Нещата изглеждат много дълбоко изгнили и против всякакви правила на българското право. В момента по това дело, освен политическия произвол и репресията върху един човек, всъщност не се е случило нищо. В един момент ще изпаднем в абсурдната ситуация, в която това дело ще бъде върнато на Варненската прокуратура и тя ще трябва да започне всичко от начало само за да установи, че практически няма никакви данни за престъпление“, коментира Кънев.

„Независимо какво се случва в българския парламент и българското правителство, накрая става каквото иска Делян Пеевски. Интересното е какво става зад тази фигура и как се получава това, че партии, които са много по-големи от „ДПС-Ново начало“, се съобразяват с всяка негова прищявка“, каза още евродепутатът.

Радан Кънев смята, че нелегитимни кръгове овладяват ГЕРБ, визирайки Делян Пеевски.

„Това е много голям риск за цялата демокрация. На всичкото отгоре става дума за партия, която е член на основното дясноцентристко семейство в Европа. Това вече нанася много тежък удар на европейската ориентация на България“, смята Радан Кънев.

Според него ГЕРБ няма инстинкт за самосъхранение.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK