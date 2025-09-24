Реакция от „Дондуков“ 2 за намеренията в парламента за отнемане на правомощията на президента за назначаване на шефовете на службите. Вицепрезидентът Илияна Йотова ги определи като атака срещу държавния глава Румен Радев.

Йотова обясни, че все още очаква „солидни и сериозни“ аргументи за промяната. Вицепрезидентът напомни, че такива опити вече са правени, а след това правата на президента са възстановени.

„Цялата тази кампания е насочена срещу президентската институция, срещу президента Радев, страховете от нарастващото влияние на президента, от покачването на неговия рейтинг. От това, че колкото и да повтарят че е стабилно правителството, видно е, че не е стабилно мнозинството. Тепърва предстои да видим какво представлява Д-държавата, откакто той заговори за Д-държавата с главно Д сякаш нараснаха противоречията и конфликтите вътре в мнозинството“, смята вицепрезидентът.

