„Битов инцидент, може да се случи на всеки“. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира нападението над директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров, пребит от младежи в града заради забележка за опасно шофиране.

По думите му всеки родител, който е с децата си и жена, си направил забележка, ако види „бясно“ движеща се кола.

Проблемът в случая, не е, че е набит или тежко контузен директорът, проблемът е, че едни гражданин, не говоря за полицаи в случая, за да предпазят семействата си, правят забележка, това какъв сигнал е към всички други, които видят подобни изстъпления на самозабравили се младежи. Родителите на тези деца, като са ги качили на тази кола, като са им я дали… семейството и ролята на родителя са най-важните. Много е лесно да оправдаеш всичко с държавата, но държавата е такава каквито сме всички ние“, коментира Борисов.

Лидерът на ГЕРБ обвини президента, че политиканства и го посъветва да се замисли за примера, който дава всеки ден.

Темата коментираха в кулоарите на парламента и други партийни лидери.

„Осмокласници да пребият шеф на полицията не е нормално нито за осмокласниците, нито за шефа на полицията. Това показва пълен разпад на системата на правораздаването. Това показва невъзможност на полицията да защити даже себе си качи ли гражданите“, смята лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, подчерта, че посегателство към органи на реда и граждани е недопустимо. „Трябва да има разследване. Но трябва да се разследва и побоят над полицаи от партия „Възраждане“, обяви Мирчев.

„В една държава, в която полицията не спазва основния закон, посегателството срещу държавата е извършено от управляващите и именно от тези полицейски шефове, единият от които е бил пребит, но няма да е само той. Сигурен съм, че с времето ще станат много повече, за съжаление, ще пострадат и редови полицаи, защото полицейската институция няма никаква тежест в обществото. Цялото общество знае кой закриля престъпниците и че полицията работи заедно с тях“, каза лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов.

За побоя над полицейския шеф говори и премиерът Росен Желязков от българо-турската граница, където днес беше за откриването на нова сензорна линия.

„Случаят в Русе показва, че е достигнал онзи момент на целенасочено атакуване на институциите през последните няколко години, което доведе до нарушено доверие, до липса на синхрон между институциите и властта. Твърдо заставаме и ще стоим близко до всеки представител на властта, независимо коя е тя, защото институциите съставляват държавността, а държавата е призвана да брани здравето, живота и интересите на всеки български гражданин“, посочи Желязков.

Междувременно стана ясно, че състоянието на пребития Николай Кожухаров се е влошило и обвинението към задържаните ще бъде променено на нанасяне на тежка телесна повреда.

