dalivali.bg
София
сега Облачно 25°
12 Облачно 26°
13 Облачно 27°
14 Разкъсана облачност 28°
15 Разкъсана облачност 29°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

Пребитият директор на полицията в Русе се влошава, повдигат обвинения за тежка телесна повреда

Николай Кожухаров остава в интензивното отделение на болницата в Русе, без опасност е за живота

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:14 ч. 05.09.2025 г.

Прокуратурата ще повдигне обвинения на четиримата задържани за побоя над директора на полицията в Русе. То ще бъде квалифицирано в нанасяне на тежка телесна повреда, съобщиха за bTV от прокуратурата.

Причината е, че състоянието на полицейския шеф се е влошило, съобщиха източниците ни.

Трима от тях са на 19 години, а един - на 15.

До побоя вчера се е стигнало след забележка към младежите, че шофират с висока скорост.

Николай Кожухаров остава в интензивното отделение на болницата в Русе, без опасност е за живота.

Бивш вътрешен министър: Инцидентът в Русе не трябва да се политизира

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Google се срина, вижте къде (КАРТА)

Google се срина, вижте къде (КАРТА)
Отиде си една от най-големите модни икони: Почина Джорджо Армани (ГАЛЕРИЯ, ВИДЕО)

Отиде си една от най-големите модни икони: Почина Джорджо Армани (ГАЛЕРИЯ, ВИДЕО)
Директорът на полицията в Русе е в болница след нападение

Директорът на полицията в Русе е в болница след нападение
АТВ-то, което причини смъртта на Христина: През 2021 г. е на 8100 км, през 2025 г. - на 150 км. Как става това?

АТВ-то, което причини смъртта на Христина: През 2021 г. е на 8100 км, през 2025 г. - на 150 км. Как става това?
След побоя над директора на полицията в Русе: Даниел Митов и Мирослав Рашков пътуват към болницата

След побоя над директора на полицията в Русе: Даниел Митов и Мирослав Рашков пътуват към болницата
Тази сутрин
Снимка: На какво се дължи сривът на Google в четвъртък?
На какво се дължи сривът на Google в четвъртък?
Снимка: "Стани богат": "Златната лига" на младите умове влиза в новия сезон на любимата игра
"Стани богат": "Златната лига" на младите умове влиза в новия сезон на любимата игра
Снимка: Бивш вътрешен министър: Инцидентът в Русе не трябва да се политизира
Бивш вътрешен министър: Инцидентът в Русе не трябва да се политизира
Лице в лице
Снимка: Борислав Сандов, Любомир Дацов и Мартин Табаков - гости в "Лице в лице"
Борислав Сандов, Любомир Дацов и Мартин Табаков - гости в "Лице в лице"
Снимка: Диана Русинова за причините за зачестилите катастрофи и необходимите мерки
Диана Русинова за причините за зачестилите катастрофи и необходимите мерки
Снимка: Валентин Радев за пребития полицейски началник
Валентин Радев за пребития полицейски началник
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест