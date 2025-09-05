Дръзко нападение и побой над директора на областната дирекция на МВР Николай Кожухаров в Русе. Четирима са задържани, а във вчерашния ден реакция дойде и от държавния глава, който нарече случая „разпад на държавността“. Имаше и брифинг от страна на МВР, в който участваха министър Даниел Митов и главния секретар Мирослав Рашков.

Повече подробности по случая дава областният управител на Русе Драгомир Драганов, който го определи като инцидентен и необичаен за града.

„Това е един неприятен инцидент, който за нашия град е изключение“, каза той.

Снимка: bTV

И обясни, че инцидентът се е случил на улица „Мостова“, след като, докато се прибирал от работа със свой приятел, комисар Кожухаров направил забележка на водача на автомобил, който извършвал опасни маневри по пътя.

„След това се стигна до размяна на удари, при която старши комисар Кожухаров се представи като директор на полицията и се намеси в случая“, допълни областният управител.

Комисар Кожухаров е ударен от водача на автомобила и след няколко часа е приет в болница.

„Има счупено ребро и опасност за бъбрека. Беше извършена животоспасяваща операция, бъбрекът е спасен и комисар Кожухаров се възстановява“, съобщи Драганов.

В момента Кожухаров е в интензивно отделение, интубиран, но извън опасност за живота.

Областният управител подчерта, че нападателите са знаели кой е пострадалият:

„Това се случва и пред семейството му, въпреки това се водят следствени действия. Четиримата са задържани за 72 часа. Прокуратурата ще повдигне обвинение във връзка с хулиганската проява.“

„Русе е спокоен град и такива прояви са рядкост. Това са действия на млади хора, които не се въздържат, когато се качат в автомобилите. Мислят, че са недосегаеми, но трябва да пазят законите. Ние ще следим ситуацията“, каза още Драганов.

В предаването „Тази сутрин“ по случая говорят журналистът Слави Ангелов, бившият вътрешен министър Емануил Йорданов и кметът на Русе – Пенчо Милков.

„Има камери в целия град, както и в района на нападението, над 1600 са камерите в града, 24-часово е наблюдението от общината. Всички данни са предоставени по разследването. Достъп до камерите имат и ДАНС“, заяви Пенчо Милков.

Снимка: bTV

„Старши комисар Кожухаров за града ни е разпознаваема фигура. Това е един от ръководителите на държавните ведомства, така че нападателите го познават. Отделно, имало е и размяна на реплики, прераснали първо във вербална агресия, след това във физическа. Така че според мен много наясно са били с кого говорят в момента“, уточни той.

„Кметът и областният управител ни обрисуваха една идилична картина за този град – една улица, която е страхотно ремонтирана и е подтикнала тези хора да дрифтят по нея, и един супер спокоен град. Това обаче не отговаря на реалността, не само за Русе, за цялата страна“, каза журналистът Слави Ангелов.

Снимка: bTV

И обясни, че недоверието в служителите на реда у нас е сред основните проблеми за решаване.

„Отговорът от държавата и сега е страшно неадекватен – в Русе щели да правят някакви проверки. Това с дрифтенето е проблем във всички градове и трябва да получи адекватен отговор в цялата страна, а не в Русе, който е спокоен град с отлично ремонтирани улици, които де подтикват да дрифтиш“, каза още Ангелов.

Бившият вътрешен министър Емануил Йорданов коментира и политическото говорене при подобни инциденти, което определи като „изключително вредно“.

Снимка: bTV

„При подобен инцидент както държавните органи, така и обществеността би трябвало да застанат от едната страна срещу всички такива празноглави хулигани и не да си прехвърлят топката. Защото, видяхте, излиза министърът, започва с някакви политически изказвания, търси начин да прехвърли вината. От другата страна се появява президентът, той също реагира по същия начин. Никой няма полза от политизиране на случая“, заяви той.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK