dalivali.bg
София
сега Облачно 21°
11 Облачно 22°
12 Разкъсана облачност 25°
13 Облачно 27°
14 Облачно 29°
Последни
новини
Облачно
Космическо време

Последни новини

Жестоко убийство: Мъж е закла жена си в дупнишко село

Жестоко убийство: Мъж е закла жена си в дупнишко село
24 години по-късно: Какво се случи и колко души загинаха при атаките от 11 септември в САЩ?

24 години по-късно: Какво се случи и колко души загинаха при атаките от 11 септември в САЩ?

Все още няма заподозрян за убийството на приближения до Тръмп активист Чарли Кърк

Бивш МВР министър за случая в Русе: Липса на официална информация и хаотични изявления

Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“

НАСА откри потенциални признаци на древен живот в „леопардовите петна“ на Марс

„Путин изпробва реакциите на Европа и НАТО“: Румъния вдигна изтребители като превантивна мярка

Иван Янулов за боя с полицейски шеф: Моралът на подрастващите не е на необходимото ниво

Сметките за парно: Фиксиран процент или индивидуална формула е по-справедливият вариант

Чужденци са поставили свинските глави пред няколко джамии във Франция
България

България е сред най-засегнатите от горски пожари страни в ЕС през тази година

Изгубихме 300 000 декара гори, а все още нямаме специализирана летателна техника, отбелязват от WWF България

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:13 ч. 11.09.2025 г.

„През 2025 г. България е сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в ЕС като процент от територията на страната според данните на Европейска информационна система за горски пожари (EFFIS). От началото на годината сме изгубили около 300 000 декара гори, много от тях в "Натура 2000", посочват от природозащитната организация WWF България.

Пожар гори на 2200 м височина в Рила, в района на парк

Природен парк „Рилски манастир“ гори за четвърти път това лято. Две седмици продължава гасенето в Национален парк „Рила“. Гори и Сакар. Огънят и на трите места обхваща изключително труднодостъпни местности.

Снимка: БГНЕС

До пожара в Природен парк „Рилски манастир“ не може да достигне пожарна техника − единствено високопроходими автомобили и летателна техника − и той се гаси само на ръка. Затова е изпратено искане за включване на два хеликоптера от Българската армия.

13-ти ден битка с огнената стихия: Пожарът в Рила е засегнал 2600 декара

От там напомнят, че в момента България не разполага с нито един специализиран самолет или хеликоптер за гасене на пожари. Разчита се на три вертолета на Министерство на отбраната, а при мащабни пожари България е принудена да търси помощ от Европейския съюз, което често отнема ценно време.

Петиция на WWF България настоява Министерски съвет незабавно да пристъпи към изпълнение на решението на Народното събрание от 2024 г. за закупуване на специализирана летателна техника за гасене на пожари от въздуха. Досега петицията е събрала над 13 000 подписа.

Снимка: БГНЕС

Национален парк „Рила” е дом на близо 40 гръбначни и безгръбначни животни, застрашени от изчезване в планетарен мащаб, като лалугерът и сляпото куче. Паркът е основен екологичен коридор между европейската, средиземноморската и предноазиатската фауна.

Пламъците в Сакар вече обхванаха 8 хиляди декара

На територията на двата парка − „Рила“ и „Рилски манастир“ −  се срещат над 200 вида растения и животни, вписани в Червената книга или защитени от Закона за биологичното разнообразие, като златката, скалният орел, кафявата мечка.

Някои от защитените растителни видове са реликти, преживели заледяванията. Други са ендемити – срещат се само в България или на Балканите. Това са рилският ревен, божествената иглика, самодивското лале и др.

Пожарът в Сакар се разраства, хеликоптер се включи в гасенето на огъня (СНИМКИ)

Пожарите винаги взимат жертви от дивата флора и фауна, но те остават невидими за официалната статистика на нанесените щети.

Тя включва данни единствено за преките материални щети върху горските територии и инфраструктурата, но не и за разходите за пожарогасене и възстановяване на унищожените екосистеми, посочват от WWF България.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Даниел Митов: Изтеклият запис потвърждава версията на МВР за побоя над Николай Кожухаров

Даниел Митов: Изтеклият запис потвърждава версията на МВР за побоя над Николай Кожухаров
По разпореждане на Сарафов: Прокуратурата ще действа по нов начин при случаите на домашно насилие

По разпореждане на Сарафов: Прокуратурата ще действа по нов начин при случаите на домашно насилие
Областният управител на Плевен се раздели с поста си

Областният управител на Плевен се раздели с поста си
Полицията откри изчезналата 9-годишна Селин

Полицията откри изчезналата 9-годишна Селин
Блокирани на летище „Васил Левски“: Пътници чакат над 10 часа заради повреден самолет

Блокирани на летище „Васил Левски“: Пътници чакат над 10 часа заради повреден самолет
Тази сутрин
Снимка: Бивш МВР министър за случая в Русе: Липса на официална информация и хаотични изявления
Бивш МВР министър за случая в Русе: Липса на официална информация и хаотични изявления
Снимка: Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“
Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“
Снимка: „Путин изпробва реакциите на Европа и НАТО“: Румъния вдигна изтребители като превантивна мярка
„Путин изпробва реакциите на Европа и НАТО“: Румъния вдигна изтребители като превантивна мярка
Лице в лице
Снимка: Борислав Гуцанов и Пламен Димитров – гости в "Лице в лице"
Борислав Гуцанов и Пламен Димитров – гости в "Лице в лице"
Снимка: Милен Керемедчиев за атаката на Израел в Катар
Милен Керемедчиев за атаката на Израел в Катар
Снимка: Стартът на политическия сезон
Стартът на политическия сезон
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс