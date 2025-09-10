Пожар гори на 2200 м височина в Рила планина, съобщиха от полицията в Кюстендил. Пожарът е в района над Илийна река, в района на Природен парк "Рилски манастир". Огънят е възникнал снощи около 18:00 часа и се предполага, че причината за него е мълния.

Гаси си се на ръка, в гасенето участват около 45 огнеборци. В гасенето ще се включат и противопожарни екипи от София.

Предстои два хеликоптера от летището в Пловдив също да потеглят за участие в потушаването на пожара, каза още говорителят на полицията Катя Табачка, цитирана от БТА.

Военнослужещи от Сухопътните войски участваха вчера в пожар на територията на Национален парк „Рила“. Пожарът възникна на 28 август в района на симитлийското село Долно Осеново. Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС също участва преди дни в гасенето.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK