Пожар гори на 2200 м височина в Рила планина, съобщиха от полицията в Кюстендил. Пожарът е в района над Илийна река, в района на Природен парк "Рилски манастир". Огънят е възникнал снощи около 18:00 часа и се предполага, че причината за него е мълния.
Гаси си се на ръка, в гасенето участват около 45 огнеборци. В гасенето ще се включат и противопожарни екипи от София.
Предстои два хеликоптера от летището в Пловдив също да потеглят за участие в потушаването на пожара, каза още говорителят на полицията Катя Табачка, цитирана от БТА.
Военнослужещи от Сухопътните войски участваха вчера в пожар на територията на Национален парк „Рила“. Пожарът възникна на 28 август в района на симитлийското село Долно Осеново. Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС също участва преди дни в гасенето.
